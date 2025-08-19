Công an tỉnh Nghệ An: Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đền Chung Sơn và Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu đã dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện và là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, trong 80 năm qua đã có hàng trăm nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Riêng 10 năm qua, Công an tỉnh liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; đặc biệt, ngày 07/02/2024, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền Chung Sơn

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Trước anh linh của Người, Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Quyết tâm thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về người Công an cách mạng, là lãnh đạo xuất sắc của ngành Công an; những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Ngọc Anh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn