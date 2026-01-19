Công an phường Trường Vinh phát hiện, xử lý nam thiếu niên chế tạo, tàng trữ p.háo n.ổ trái phép

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 00 phút ngày 15/01/2026, tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng, Công an phường Trường Vinh phát hiện trường hợp T.H.T. (sinh năm 2011, học sinh một trường THCS), trú tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng về hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 18,15 kg pháo tự cuốn và một số đồ vật liên quan khác.

Công an phường Trường Vinh làm việc với trường hợp T.H.T. chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hiện Công an phường củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng mua bán, chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt dịp giáp Tết Nguyên đán. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, thương tích nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.

Tang vật thu giữ

Cơ quan Công an khuyến cáo: người dân, nhất là thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Đặc biệt, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là việc tự chế, tàng trữ pháo nổ và các vật liệu nguy hiểm, nhằm phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Tác giả: Phạm Thủy - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn