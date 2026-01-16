Nổ bung tường nghi do làm pháo, khách đến chơi bị thương nặng

Phía sau căn nhà cho thuê ở xã Ea Wer đổ sập hoàn toàn sau nổ lớn nghi do chế tạo pháo trái phép - Ảnh: HOÀNG MINH

Trưa 16-1, ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Ea Wer - cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ lớn, nghi do làm pháo trái phép khiến ngôi nhà cấp bốn sập hoàn toàn phần phía sau, một người bị thương nặng.

Vụ nổ xảy ra tại nhà ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, trú thôn 15, xã Ea Wer) nghi do một học sinh làm pháo trái phép, chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường, căn nhà cấp bốn bị hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng. Phía sau ngôi nhà, nhiều mảng tường bị đổ sập hoàn toàn, gạch đá văng ra xung quanh, mái tôn bị hất tung, cong vênh, nhiều vị trí gần như không còn dấu vết kết cấu ban đầu.

Bên trong căn nhà, đồ đạc bị cháy sém, vỡ nát, khắp nơi phủ đầy bụi và mảnh vỡ.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, khói đen vẫn còn bốc lên, mùi khét nồng nặc bao trùm khu vực.

Vụ nổ khiến anh Võ Duy Anh (34 tuổi, trú TP.HCM) bị bỏng nặng. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tình trạng thương tích của nạn nhân được xác định là khá nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, anh Duy Anh là khách từ TP.HCM lên địa phương ở chơi thì không may gặp nạn.

Chủ nhà cho biết căn nhà xảy ra vụ nổ hiện được cho người khác thuê ở, việc học sinh ở đây nghi làm pháo, gây nổ bà không hề hay biết.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ