Công an Nghệ An đảm bảo tuyệt đối an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Công an Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn

Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi diễn ra thành công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, ngay từ ngày 22/6/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, Công an tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ kỳ thi.

Để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy chế, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các khâu: Vận chuyển và bàn giao đề thi; bảo vệ, giám sát quá trình in sao đề thi; bảo vệ, giám sát đề thi, bài thi tại điểm thi; đảm bảo an ninh tại hội đồng coi thi… Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo trật tự; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến kỳ thi, đặc biệt là tung tin sai lệch về kỳ thi và sử dụng công nghệ cao nhằm gian lận trong thi cử.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Bên ngoài khu vực thi, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự; tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung vào các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp. Phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng các địa điểm thi; kiểm soát phân luồng, hướng dẫn giao thông, sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh cũng như người nhà thí sinh trong quá trình di chuyển đến các điểm thi tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên các đơn vị Công an toàn tỉnh đã tích cực tham gia tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, bữa cơm trưa miễn phí tiếp sức cho thí sinh; giúp đỡ thí sinh tàn tật vào phòng thi an toàn…

Nhờ chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an Nghệ An đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tạo tâm lý an tâm, thoải mái cho thí sinh và người nhà thí sinh, góp phần vào thành công chung của kỳ thi và làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Một số hình ảnh đẹp Công an Nghệ An hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngay từ sáng sớm các lực lượng đã có mặt chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hình ảnh đẹp chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn cõng thí sinh vào phòng thi

Công an thành phố Vinh hỗ trợ thí sinh và phụ huynh nước uống trước các điểm thi

Công an huyện Nghi Lộc phát nước hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi

Công an huyện Diễn Châu động viên và hỗ trợ nước uống cho các thí sinh trước và sau phần thi

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi và thường xuyên hỗ trợ, nhắc nhở các phụ huynh, thí sinh đỗ xe đúng nơi quy định

Công an huyện Anh Sơn tặng nước và đồ dùng học tập cho thí sinh tại điểm thi

Công an huyện Tân Kỳ phát miễn phí nước tới các thí sinh và người nhà tại các điểm thi

Các Tổ thanh niên xung kích "phủ xanh định danh điện tử" tiếp tục triển khai nhiệm vụ lồng ghép với hoạt động tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Công an thị xã Thái Hòa hỗ trợ nước uống, sữa và động viên các thí sinh trước và sau phần thi

Công an huyện Con Cuông duy trì thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông đồng hành nhằm tiếp sức, động viên các thí sinh bước vào kỳ thi thật tốt

Công an huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ nước uống và sữa cho thí sinh tại các điểm thi

Bên cạnh hỗ trợ nước uống, quạt tay cho thí sinh, Công an huyện Thanh Chương còn tuyên truyền và hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử

Công an huyện Nam Đàn điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trước các điểm thi

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ tùy thân và hỗ trợ nước uống, sữa tiếp sức thí sinh trong kỳ thi

Công an huyện Tương Dương hỗ trợ suất ăn tới tận phòng nghỉ của các thí sinh

