Đề thi tiếng Anh không làm khó các thí sinh xứ Nghệ

Chiều 29/6, các thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, môn cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại nhiều điểm thi ở Nghệ An thời tiết ở Nghệ An khá nắng gắt. Nhiều phụ huynh có mặt sớm để đón các sĩ tử.

Chị Nguyễn Thị Quyết ở điểm thi THPT Lê Viết Thuật, Tp.Vinh khá hồi hộp khi đưa con đi thi. “Trong việc học bố mẹ cũng không tạo áp lực gì cho con. Khi con đi thi cũng động viên con cố gắng, bình tĩnh, tự tin làm bài. Chỉ mong con có sức khoẻ tốt. Tâm lý của tôi cũn khá hồi hộp. Hy vọng con làm tốt bài thi của mình", chị Quyết chia sẻ.

Nhiều thí sinh xứ Nghệ khá tự tin với môn Tiếng Anh.

Kết thúc môn thi Tiếng Anh nhiều học sinh ở Nghệ An tự tin đạt điểm cao. Em Trần Thị Thu Thảo, điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết khá tự tin với môn Tiếng Anh. “Đề thi khá dễ thở. Em làm được khoảng 80%. Vì đã đậu vào trường Luật Hà Nội nên các môn thi tốt nghiệp THPT em khá thoải mái”, em Thảo cho biết thêm.

Cùng tâm trạng với em Thảo, Trần Minh Tâm, điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khá tự tin với bài làm của mình. “Đề thi dễ, vừa với thời gian làm bài. Đây là môn thế mạnh của em nên em khá tự tin. Còn về phần thi của mình em tự tin môn Tiếng Anh đạt được 9 điểm”, Tâm chia sẻ.

Vừa ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Minh Nhật, điểm thi THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết đề làm vừa đủ thời gian. Theo Nhật đề thi năm nay dễ, không có quá nhiều câu hỏi hóc búa; trong đó phần đọc hiểu và điền từ khá dễ. Em tự tin được trên 9 điểm”.

Nhiều thí sinh tự tin đạt đươc điểm cao môn Tiếng Anh.

Theo báo cáo nhanh của hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An môn thi cuối cùng (Môn Ngoại ngữ), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33491, tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 41. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Như vây, kết thúc 4 buổi thi, Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xẩy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Số lượng đăng ký thi tiếng Anh là đa số.

Năm 2023, Nghệ An có 36.889 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 70 điểm thi. Toàn tỉnh có 1.669 phòng thi, trong đó có 71 phòng chờ. Kỳ thi huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn