Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy chế

Thời gian làm bài thi môn Ngoại ngữ là 60 phút bằng hình thức thi trắc nghiệm. Cấu trúc đề thi có 50 câu với 24 mã đề. Với bài thi này, thí sinh được lựa chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Cũng như kỳ thi ở các năm trước, năm nay, đa số thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ là Tiếng Anh.

Các thí sinh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trong chiều nay

Môn Ngoại ngữ năm nay, trên địa bàn tỉnh có 33.491 thí sinh đăng ký dự thi. Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 1.012 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ vì có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS và các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ GD&ĐT công nhận.

Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, các em làm bài thi môn Ngoại ngữ khá tốt. Các thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá dễ, phổ điểm chắc chắn sẽ cao.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, môn thi Ngoại ngữ, Nghệ An có 33.491 thí sin đăng ký dự thi. Có 41 thí sinh vắng thi không lý do. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi.

Như vậy, kết thúc 4 buổi thi, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xẩy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 8/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn