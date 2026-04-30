Công an Nghệ An bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, biện pháp chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch; bảo vệ an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm. Cùng với đó, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng.

Công an cấp xã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật

Công an xã Vạn An tuần tra bảo đảm ANTT dịp nghỉ lễ

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, với vai trò chủ công, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Theo đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; phối hợp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm và vi phạm pháp luật khác hoạt động trên tuyến giao thông. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT cho người dân, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Đối với những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; đi ngược chiều gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe, gây rối trật tự công cộng…, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

CSGT tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng phương án huy động, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm. Khảo sát, triển khai phương án phân luồng, tuyến giao thông, kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng phối hợp đơn vị liên quan nắm chắc thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình hoạt động, sự kiện, hội nghị trong khuôn khổ các hoạt động dịp 30/4 – 01/5 để triển khai bảo đảm TTATGT; nắm lịch trình hoạt động, đi lại của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để tổ chức đón, dẫn đoàn.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT chú trọng quản lý kiểm soát tốt vi phạm TTATGT, nhất là tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào khu vực thành phố Vinh (trước đây), tuyến quốc lộ, đầu mối giao thông trọng điểm, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, bến tàu, nhà ga, địa điểm đang thi công; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông. Các địa bàn có điểm du lịch, lễ hội lớn, có đồi núi, đèo dốc cần tăng cường lực lượng để hướng dẫn, vừa bảo đảm TTATGT, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhắc nhở lái xe chú ý tỉnh táo, đi đúng tốc độ để xử lý tốt tình huống, phòng ngừa tai nạn vừa giúp đỡ người dân trên đường. Bên cạnh đó, CSGT Công an tỉnh còn phối hợp với các tổ 373 và đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã triển khai đồng bộ biện pháp, giải pháp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và bắt giữ tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn