Xả súng hàng loạt tại Nam Phi, 12 người thiệt mạng

Khu nhà ở san sát nhau tại khu dân cư Alexandra tại thành phố Johannesburg, Nam Phi - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-6, hơn 10 nghi phạm đã xả súng tại vùng ngoại ô Cleveland, phía đông thành phố Johannesburg (Nam Phi), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra ở khu định cư không chính thức Jumpers. Trong thông báo ngày 10-6, cảnh sát cho biết đã phát động truy lùng các nghi phạm.

Đến nay chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Động cơ của vụ việc cũng chưa được xác định, theo Đài ABC News.

Giới chức Nam Phi cho biết 8 người đàn ông và 3 phụ nữ tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân nam khác qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. 9 người bị thương do trúng đạn cũng được chuyển viện điều trị.

Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cho biết nhóm nghi phạm di chuyển đến khu định cư Jumpers vào khoảng 23h ngày 9-6 bằng một xe tải Toyota Quantum màu trắng.

Theo SAPS, các nghi phạm đã xâm nhập khu dân cư qua cả hai lối vào, di chuyển khắp khu vực và nổ súng vào nhiều địa điểm trước khi tẩu thoát bằng chính chiếc xe trên.

SAPS cho biết đã huy động cảnh sát các cấp, phối hợp cùng chuyên gia tình báo tội phạm và pháp y để điều tra vụ việc và truy tìm nghi phạm.

Các khu định cư không chính thức ở Nam Phi là những khu dân cư tự phát, thường gồm các túp lều hoặc công trình tạm bợ tương tự.

Nam Phi là một trong những quốc gia có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới, trung bình khoảng 60 vụ mỗi ngày.

Vụ tấn công xảy ra cách trung tâm Johannesburg khoảng 6km về phía đông, gần một mỏ vàng bỏ hoang.

Hồi tháng 12-2025, một vụ xả súng liên quan tranh chấp mỏ vàng đã khiến 9 người thiệt mạng - tại một quán bar ở khu dân cư nghèo Bekkersdal, phía tây nam Johannesburg, và tại một khu vực khai thác vàng khác.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn