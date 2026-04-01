Công an Nghệ An chủ động vận động, tuyên truyền người dân tháo gỡ “nút thắt” ở xã Tân Châu

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ an cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ các lều trại dựng trái phép trên tuyến đường thuộc địa bàn xã này. Được biết đây là tuyến độc đạo vận chuyển đất phục vụ san lấp các công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Công an Nghệ An tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ rào chắn, lán gác trái phép.

Trước đó, vào tháng 4/2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, quy hoạch triển khai dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú, xã Tân Châu (thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu). Xung quanh khu nghĩa trang tiếp giáp với rừng sản xuất và khu vực dự án mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc; mỏ đất san lấp Diễn Lợi 1 và Diễn Lợi 2 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Văn bản của UBND tỉnh Nghệ An về việc dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu được thông báo công khai rộng rãi đến nhân dân.

Việc lập quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi (cũ) gây ra nhiều ý kiến trái chiều cũng như các hoạt động khiếu kiện từ người dân. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa đầu tư hạ tầng và đời sống cộng đồng, ngày 14/2/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1720/UBND-CN về việc dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai đến người dân để nắm rõ chủ trương.

Tuy vậy, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng diện tích 60 ha đất quy hoạch nghiên cứu cấp vùng chưa được hủy bỏ và việc khai thác 04 mỏ đất có thể gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ lũ quét…, một số đối tượng đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, gây phức tạp tình hình… Số đối tượng này nhiều lần tổ chức tụ tập đông người kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép, cản trở các buổi làm việc, triển khai đầu tư khai thác mỏ đất Diễn Lợi và Diễn Lợi 2 của Công ty VSIP Nghệ An. Thậm chí dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực để phát hiện, cản trở phương tiện đi vào mỏ đất, gây phức tạp tình hình và ANTT tại địa phương.

Các đối tượng dựng rào chắn, lán trại cản trở trên tuyến đường vào các dự án.

Sự việc này không chỉ gây cản trở phương tiện lưu thông trên tuyến đường, nhất là phương tiện vào mỏ vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng các dự án và cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào khu vực nghĩa trang xóm Xuân Phú, mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo gỡ công trình trái phép để tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn kích động người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, barie trái phép, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Với quyết tâm không để vi phạm của một số đối tượng và một nhóm người dân ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội đại phơng, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Trong đó, lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành tháo gỡ công trình trái phép, chấp hành quy định của cơ quan chức năng. Trường hợp cố tình cản trở, chống đối sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân liên quan cần nêu cao tinh thần, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, không cổ xúy các hành vi vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý nặng nề không đáng có.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân