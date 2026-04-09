Công an Nghệ An chúc Tết Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Công an tỉnh Xiêng Khoảng

Tiếp đón đoàn có đồng chí Thiếu tướng Cộng Chăn Xai Păn Nha, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng quà và chúc mừng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay nhân dịp Tết cổ truyền

Trong không khí thân tình, đoàn kết, hữu nghị, Lãnh đạo Công an 02 tỉnh thông tin, trao đổi tình hình, kết quả công tác đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn Lào, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Bô Ly Khăm Xay cùng gia đình. Chúc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay bước sang năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An tặng quà và chúc mừng Công an tỉnh Xiêng Khoảng nhân dịp Tết cổ truyền

Tiếp đó, ngày 07/4/2026, đoàn công tác Công an Nghệ An đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Tiếp đón đoàn, đồng chí Đại tá Khăm Phon Năn Tha Vong, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vui, xúc động trước tình cảm tốt đẹp, sự thân tình, chu đáo của Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi gặp mặt thân mật, Công an Nghệ An và Công an 02 tỉnh: Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng thống nhất tăng cường đoàn kết, hợp tác, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, phối hợp hiệu quả hơn nữa trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của mỗi tỉnh, mỗi nước.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn