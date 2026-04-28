Công an Nghệ An tăng cường lực lượng cấp căn cước và định danh điện tử cho trẻ em trong dịp nghỉ lễ

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và đăng nhập định danh điện tử mức độ 2

Với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số, làm việc với tinh thần khẩn trương, liên tục. Quan điểm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo được quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh việc tăng cường máy móc, trang thiết bị, lực lượng Công an còn chú trọng hướng dẫn trực tiếp, đồng thời tổ chức, bố trí khâu tiếp nhận một cách khoa học, hợp lý, góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người dân. Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Làm thủ tục cấp căn cước cho trẻ em

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 23 điểm thu nhận hồ sơ căn cước và 131 điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với bình quân gần 8.000 hồ sơ được tiếp nhận mỗi ngày, qua đó cho thấy nhu cầu lớn và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Việc huy động lực lượng trong dịp nghỉ lễ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu thiết yếu của người dân.

Tác giả: Ngọc Anh – Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn