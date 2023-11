Clip: Phát hiện người phụ nữ mang thai, hổ dữ có phản ứng kỳ lạ

Your browser does not support the video tag.

Brittany Smith-Osborne, mang thai 27 tuần, đến thăm Sở thú Potawatomi ở Indiana, Mỹ cùng bạn bè thì quyết định dừng lại ở chuồng hổ.

Và ngay lập tức, con hổ tiến tới chỗ Natasha khi cô ngồi cạnh cửa kính và chụp ảnh tự sướng với các con vật. Con mèo lớn bắt đầu cào nhẹ vào tấm kính, trong khi bạn bè của Natasha nói rằng cô ấy đang nhận được sự chú ý của con vật.

Sau đó, một người bạn nhận ra con hổ đoán được Natasha đang mang thai và cô đã đứng lên và cho nó nhìn bụng bầu của mình.

Ngay lập tức, con hổ có một cử chỉ rất đáng yêu, dụi đầu vào phần bụng của Natasha. Nó ngửi bụng cô qua cửa kính trước rồi rời đi một cách nhẹ nhàng.

Bạn của Natasha, cô Brittany, nói: "Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng con hổ rất quan tâm đến bụng bầu của cô ấy. Tôi rất vui vì chúng tôi đã ghi lại được khoảnh khắc ngọt ngào đó".

Được biết, nhân viên sở thú cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn