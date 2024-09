Clip: Ô tô tông văng cô gái đi bộ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến vụ tai nạn bỏ chạy tại Vanasthalipuram, Thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ hôm 1/9.

Cô gái bị ô tô tông văng lên không trung.

Trong clip, một cô gái 21 tuổi đã bị chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đâm trúng gần Công viên Vivekananda. Cú tông mạnh khiến cô gái bị hất văng lên không trung và bị thương nặng ở đầu. Vụ việc đã được ghi lại trên camera giám sát.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu và hiện đã ổn định.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã được huy động để truy tìm và bắt giữ tài xế, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ va chạm, Thanh tra cảnh sát Vanasthalipuram, Ashok Reddy cho biết.

