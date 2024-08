Clip: Chạy hơn 100 km/h, ô tô tông 2 mẹ con đi xe máy văng xa 9m

Your browser does not support the video tag.

Theo India today, một người phụ nữ tử vong và một bé gái 12 tuổi bị thương nặng sau khi một chiếc ô tô chạy tốc độ cao đâm vào chiếc xe tay ga của họ ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Cậu bé 17 tuổi, người ngồi sau tay lái, đã bị người dân địa phương bắt giữ và giao nộp cho cảnh sát. Bên cạnh đó, cha của cậu cũng đã bị Cảnh sát Kanpur bắt giữ.

Cảnh sát xác nhận rằng người này không có giấy phép lái xe. Cuộc điều tra cho thấy, cậu bé đang học lớp 12 đã trốn học và đang cố gắng thực hiện các pha nguy hiểm trong xe của mình.

Hai mẹ con đi xe tay ga bị chiếc xe ô tô đâm trúng.

Trong quá trình thẩm vấn, người cha đã nói với cảnh sát rằng con trai đã lái xe mà ông không hay biết và cậu bé này đã lấy xe đi để đưa em gái đến trường.

Đoạn phim CCTV về vụ việc cho thấy một chiếc Maruti Ciaz chạy quá tốc độ đã trượt ngang trên đường, đâm vào chiếc xe tay ga đang cố rẽ phải. Người phụ nữ cùng con gái bị hất văng lên không trung và văng xa ít nhất từ 6-9 mét.

Theo các nhân chứng, chiếc xe đã chạy với tốc độ hơn 100 km/h và đã đâm vào hai phương tiện khác ngoài chiếc xe máy của người phụ nữ.

Người dân địa phương cũng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 2 cậu bé và 2 cô gái. Tất cả các em học sinh này đều bị thương nhẹ trong vụ việc.

Một cư dân địa phương tên là Jamna Singh, người bị xe của nam sinh đâm trúng cho biết: "Chiếc xe chạy với tốc độ rất cao và đâm vào xe tay ga rồi đâm vào xe của tôi, lúc đó xe đang đỗ bên lề đường".

Dựa trên đơn khiếu nại của chồng nạn nhân, Anoop Mishra, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại nam sinh này theo các tội danh bao gồm giết người vô ý, lái xe ẩu gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác và gây thiệt hại tài sản.

