Tài xế ô tô tông văng nữ cảnh sát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Một nữ cảnh sát 24 tuổi đã bị thương nặng vào hôm 17/7, sau khi bị một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao đâm trúng.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra tại Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Thời điểm trên Pavithra, một cư dân ở khu vực Thirumullaivayal, đang trên đường từ đồn cảnh sát về nhà.

Nữ cảnh sát bị chiếc xe ô tô tông văng.

Đoạn phim giám sát ghi lại vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao đã đâm vào xe tay ga của Pavithra, sau đó cô bị hất lên không trung và rơi xuống cách đó 9 mét.

Sau vụ việc, Pavithra được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ramachandra trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường và thu giữ chiếc xe. Một vụ án cũng đã được lập hồ sơ và cảnh sát đã mở cuộc truy tìm tài xế bỏ trốn.

