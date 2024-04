Clip: Đi bộ sang đường, 1 học sinh bị ô tô tông tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/4, tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc ô tô màu trắng phóng nhanh đâm vào học sinh đang băng qua đường khi đèn xanh.

Cảnh sát giao thông thành phố Nghi Tân báo cáo rằng ông Yu đã lái ô tô của mình tông vào người đi bộ tại lối qua đường trên đường Zhengxin vào khoảng 7 giờ sáng, khiến một học sinh thiệt mạng và một học sinh khác bị thương.

Nhà chức trách đảm bảo rằng học sinh bị thương đang được chăm sóc y tế và đang trong tình trạng ổn định. Ông Yu đã bị cảnh sát giam giữ và loại trừ khả năng lái xe trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng ma túy.

Các cuộc điều tra tiếp theo vẫn đang được tiến hành để xác định toàn bộ tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn