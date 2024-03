Clip: Đang diễn xiếc, cô gái rơi từ trên cao xuống đất bất tỉnh

Your browser does not support the video tag.

Vận động viên thể dục dụng cụ người Nga Elizaveta Chumkova đã phải nhập viện hôm 16/3 sau khi bị ngã từ trên cao xuống đất trong buổi biểu diễn ở rạp xiếc Novosibirsk.

Sự cố xảy ra trong buổi biểu diễn "Đăng quang" trên không. Do bị trượt chân trên một vòng tròn lơ lửng trên không, Elizaveta Chumkova đã rơi xuống đất.

Đồng nghiệp sau đó đã ngay lập tức gọi điện cho các nhân viên y tế và Chumkova được chuyển đến bệnh viện, nơi cô được kiểm tra, bao gồm chụp CT và được chăm sóc chuyên môn.

May mắn thay, tính mạng và sức khỏe của cô không gặp nguy hiểm và các bác sĩ hiện đang tham gia chẩn đoán tình trạng của cô.

