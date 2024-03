Clip: Ném tàn thuốc lá xuống cống, 2 người đàn ông tử vong sau vụ nổ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/3, ở Yubilein, Thành phố Khasavyurt, Nga.

Trong clip, có hai người đàn ông dừng xe trên đường rồi đứng trên vỉa hè hút thuốc. Sau đó, một trong hai người đàn ông đã ném tàn thuốc xuống cống. Hậu quả, lửa bất ngờ bốc lên và một vụ nổ lớn xảy ra.

Vụ nổ khiến hai người đàn ông văng lên không trung, rơi xuống đường rồi tử vong tại chỗ. Hiện công an đang xử lý vụ việc.

Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn