Clip: Xe tải quay đầu c.á.n t.ử v.o.n.g người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/3, trên đường ĐT743, thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông trung niên đi bộ trên đường ĐT743 hướng từ ngã tư 550 lên An Phú. Khi đến trước một công ty nhựa thì nằm ngủ trên vỉa hè.

Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe tải đi tới khu vực này rồi quay đầu, leo lên vỉa hè. Chiếc xe sau đó cán trúng người đàn ông đang nằm ngủ. Sau tai nạn, chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.

Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, nhận tin báo, Công an Tp.Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra, trên người nạn nhân có ba lô đựng quần áo, có giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên mang tên Nguyễn Phi H. (SN 2003, quê Đắk Lắk), nhưng qua xác minh, anh H. cho hay chiếc ví của anh bị anh Đỗ Xuân N. (SN 1986, quê Đắk Lắk) cầm đi từ nhiều ngày trước. Từ đó qua nhận dạng, nạn nhân được xác định chính là anh N.

Được biết, nạn nhân bị bệnh bỏ nhà đi hơn 10 ngày nay, gia đình đã tìm nhiều nơi ở quê nhà nhưng không được.

Hiện công an đang truy tìm chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn nói trên.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn