Clip: Đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc khiến 95 người thương vong

Bộ Y tế cho biết, vụ tai nạn liên hoàn khiến một số phương tiện bốc cháy và khiến ít nhất 63 người bị thương. Xe cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn trên đường sa mạc Cairo-Alexandria để vận chuyển những người bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Trong số những người bị thương, 53 người đang được điều trị tại Bệnh viện Phẫu thuật một ngày ở thung lũng Wadi El-Natrun, 7 người được điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Tây El Nobaria. Ba người còn lại được điều trị tại hiện trường vụ tai nạn.

Truyền thông địa phương đưa tin, xe buýt đang trên đường tới Cairo thì đâm vào chiếc xe đang đỗ. Những chiếc xe khác đâm vào xe buýt khiến một số bốc cháy.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy, nhiều phương tiện bị bốc cháy bên đường với những cột khói bốc lên dày đặc, trong khi lực lượng cứu hỏa đang dập lửa. Báo Ai Cập Al-Ahram đưa tin, tổng cộng có 29 phương tiện liên quan tới vụ tai nạn.

Cơ quan Khí tượng Ai Cập đã cảnh báo sương mù dày đặc trên đường cao tốc một ngày trước đó, theo báo cáo địa phương.

Các vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm ở Ai Cập. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ, đường xấu hoặc thực hiện luật giao thông kém.

