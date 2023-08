3 xe ôtô khách va chạm liên hoàn khiến hàng chục hành khách hoảng loạn

Vào thời điểm nêu trên xe ôtô khách BKS 77F-000.31 do ông Từ Trung Nghĩa (SN 1980, trú ở tỉnh Bình Định) điều khiển trên Quốc lộ 1A từ hướng Nam ra đến lý trình nêu trên thì xảy ra va chạm với xe ôtô khách BKS 51B-254.00 do ông Võ Văn Quốc (SN 1987, trú ở Bình Định), đang chạy cùng chiều. Do bị va đập nên xe ô tô 51B-254.00 tiếp tục va chạm với xe ôtô khách BKS 77B-022.20 do tài xế Trần Đình Hải (SN 1981, trú ở Bình Định) điều khiển, chạy cùng chiều ở phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn, đầu xe ô tô khách BKS 77F-000.31 móp méo, biến dạng.

Sau cú va chạm, xe ôtô khách BKS 77F-000.31 tiếp tục tông vào dải phân cách giữa đường quốc lộ khiến đầu ca bin xe móp méo, biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát, hai xe khách còn lại cung bị hư hỏng đuôi xe và thân xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hoà khám nghiệm hiện trường.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, mỗi xe khách đều chở hàng chục hành khách nhưng rất may là không xảy ra thương vong, một số hành khách do hoảng loạn nên đập kính thoát ra ngoài.

Một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên sớm có mặt tại hiện trường để hướng dẫn giao thông, phối hợp Công an thị xã Đông Hoà khám nghiệm hiện trường, cẩu kéo 3 xe tô khách rời khỏi hiện trường khoảng 9h sáng cùng ngày. Toàn bộ hành khách trên ba xe ô tô khách nêu trên cũng đã được hỗ trợ chuyển sang xe ô tô khách khác để tiếp tục hành trình còn lại.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn