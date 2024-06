Clip: Ô tô tông người phụ nữ văng lên không trung, bay xa 3 mét

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ đã bị thương sau khi bị một chiếc xe Wagon-R tông trúng ở thành phố Pimpri Chinchwad của bang Maharashtra, Ấn Độ.

Đoạn phim từ camera giám sát trên đường cho thấy người phụ nữ đang băng qua đường thì bị một chiếc ô tô tông trúng. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng lên không trung, bay xa ít nhất 3 mét rồi tiếp đất mạnh xuống đường.

Chứng kiến sự việc, người qua đường đã chạy đến giúp đỡ nạn nhân. Cảnh sát cho biết tài xế đã bị bắt giữ và chiếc xe đã bị tịch thu.

Vụ việc được cho là xảy ra vào chiều 12/6, tại Swaraj Chowk. Cảnh sát cho biết người phụ nữ sau đã được tài xế đưa đến bệnh viện.

Shivaji Pawar, một sĩ quan cấp cao của cảnh sát địa phương cho biết, người phụ nữ này đã được xác định danh tính là Rekha Joram Chaudhury, 40 tuổi. Shivaji Pawar cho biết: "Sau vụ tai nạn, người phụ nữ bị thương đã được tài xế đưa đến bệnh viện tư nhân. Cô ấy bị gãy xương nhẹ và hiện đã ổn định".

Quá trình nộp đơn khởi kiện tài xế đang được tiến hành tại Sở cảnh sát MIDC Bhosari. Người lái xe 24 tuổi không hề say rượu. Ông Pawar cho biết thêm, vẫn chưa rõ lý do tại sao người lái xe không dừng lại hoặc giảm tốc độ. Họ đang kiểm tra xem liệu chiếc xe có gặp trục trặc kỹ thuật nào đó hay không.

Trước đó vài tuần, một thiếu niên 17 tuổi say rượu lái xe chiếc Porsche ở tốc độ 250 km/h cũng đã tông tử vong hai kỹ thuật viên trẻ. Được biết, độ tuổi lái xe hợp pháp ở Ấn Độ là 18 tuổi. Bố của thiếu niên này cũng bị bắt do cho con trai chưa đủ tuổi lái xe. Ba người phục vụ rượu cho bị cáo cũng bị bắt.

Tác giả: Hải Vân (Theo NDTV)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn