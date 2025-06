Lịch thi đấu chung kết Cúp quốc gia 2024/2025, SLNA đấu CLB CAHN để tranh chức vô địch trong trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 29/6 trên sân Vinh.

Ảnh: VPF.

Để có mặt ở trận đấu này, cả 2 CLB đã vượt qua vòng bán kết một cách ấn tượng. Trong khi SLNA đánh bại Bình Dương 3-2 thì CLB CAHN cũng thắng Thể Công Viettel 3-1.

Trước trận đấu, CLB CAHN là đội được đánh giá cao hơn với lực lượng tốt hơn. Tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể, SLNA hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Vinh.

Việc không phải di chuyển sau trận bán kết cũng là lợi thế với đội bóng xứ Nghệ khi CLB CAHN phải di chuyển từ Hà Nội vào Vinh và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu.

Chung kết Cúp Quốc gia cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng trong mùa giải 2024/2025 của bóng đá Việt Nam, khép lại mùa bóng kéo dài 9 tháng.

Sau trận đấu này, các CLB trong nước sẽ bước vào quãng nghĩ hơn 1 tháng để chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026 khởi tranh vào giữa tháng 8 với trận Siêu Cúp Việt Nam 2024/2025.

