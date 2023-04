Chuẩn y, điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 địa phương

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Lâm Đồng điều động, luân chuyển 4 cán bộ

Sáng 10/4, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, luân chuyển 4 cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, thành phố.

Theo đó, ông Tôn Thiện San, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, thay ông Bùi Sơn Điền được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Trọng đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng điều động và chỉ định ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Cát Tiên.

Ông Nguyễn Ngọc Nhi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 4 đồng chí vừa được điều động, luân chuyển, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận khẳng định, công tác cán bộ được Tỉnh ủy Lâm Đồng quan tâm, chú trọng xây dựng. Các đồng chí trên đã trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm; đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trên cương vị mới để hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó.

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới lần này, đồng chí Tôn Thiện San, tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xin hứa sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; xác định nhiệm vụ sắp tới để cố gắng cùng với tập thể lãnh đạo ở địa phương, đơn vị công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã trao Quyết định số 806-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Mai Việt Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng chúc mừng đồng chí Mai Việt Trung được Tỉnh ủy Bình Định tín nhiệm giới thiệu, bầu và được Ban Bí Thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời mong muốn đồng chí Mai Việt Trung tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến cùng tập thể Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Gia Lai điều động, phân công bổ nhiệm nhân sự mới

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (mở rộng), Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định điều động, phân công đồng chí Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai.

Điều động, phân công đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng quyết định điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai;

Điều động, chỉ định đồng chí Tống Thới Mốc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Ia Grai;

Điều động, chỉ định đồng chí Lý Anh Sang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Sê;

Điều động đồng chí Phạm Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.

Tất cả các đồng chí được điều động có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ đang công tác và nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 20/4/2023.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, kể từ ngày 20/4/2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đánh giá cao trình độ lý luận chính trị và năng lực của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Với khả năng và điều kiện công tác thực tế của từng đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng các đồng chí sẽ khắc phục khó khăn ban đầu, cùng với cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận

Liên quan đến công tác nhân sự địa phương, vừa qua, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận mong muốn, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Quang Nhân sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trau dồi kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận.

Bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Chúc mừng Thượng tá Phan Văn Lý nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác; cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Ninh Thuận

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định và chúc mừng 5 cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Theo đó, đồng chí Võ Quang Lãm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận;

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

Đồng chí ông Phạm Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; đồng thời, ghi nhận tinh thần phấn đấu, nỗ lực công tác thực hiện chức trách của các đồng chí trong thời gian qua và mong rằng các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm trên ngành, lĩnh vực được phân công, tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đặc biệt nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, phát triển, chung sức, chung lòng cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

