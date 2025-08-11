Chủ tịch Quốc hội: Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm việc hiệu quả, trách nhiệm

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình trên 90 nội dung tại Kỳ họp thứ 10

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 là Kỳ họp cuối cùng của Khóa 15. Tại kỳ họp thứ 10 sẽ có tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội tổng kết nhiệm kỳ 2021-2016, xem xét các công việc chuẩn bị cho kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử Quốc hội 6/1/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Được sự thống nhất Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, tại kỳ họp thứ 10 này, Quốc hội chỉ thông qua những luật cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như trong việc tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, theo tinh thần Nghị quyết 18. Dự kiến, Chính phủ sẽ trình trên 90 nội dung, gần đây nhất là xác định là sẽ trình 47 luật. Nếu kỳ họp thứ 8 chúng ta thông qua 18 luật, kỳ họp thứ 9 thông qua 34, kỳ này là thông qua 47. Với một khối lượng công việc rất lớn, nhưng nguyên tắc thống nhất là chúng ta xem xét chỉ trình kỳ họp thứ 10 những luật nào có tính chất rút gọn trình ở một kỳ họp".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 48.

Trong 3 ngày làm việc, phiên họp sẽ xem xét, cho ý kiến 13 dự án luật gồm 07 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 06 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại các kỳ họp thứ 9, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10...

Các luật thuộc lĩnh vực tư pháp như: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)). Các luật thuộc lĩnh vực giáo dục (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua 02 dự thảo nghị quyết quan trọng: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và cho ý kiến: cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước… xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Kết luận các nội dung ngắn gọn, tập trung trọng tâm, trọng điểm

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu đủ điều kiện về thời gian và tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thêm một số nội dung quan trọng như: dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật Phòng bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), việc phân bổ, điều chỉnh dự toán.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan chủ động phối hợp chuẩn bị kỹ hồ sơ, các cơ quan của Quốc hội qua thẩm tra nếu thấy đủ điều kiện, báo cáo Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét, đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, ngày 3/7, Chính phủ đã có Báo cáo số 618 đề xuất bổ sung nhiều văn bản pháp luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Theo báo cáo, ngoài 20 văn bản cần bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, ngành cũng đề xuất bổ sung 11 dự án luật vào Chương trình kỳ họp thứ 10 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, thỏa đáng cho các nội dung cấp thiết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công việc lập pháp tăng thêm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tham mưu việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kịp thời. Các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải có trách nhiệm và thực hiện các công việc một cách hiệu quả. Đặc biệt, các cơ quan có liên quan cần chú ý theo dõi, bám sát chương trình, chủ động chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian để sẵn sàng tham dự đầy đủ tại phiên họp của Thường vụ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, ngoài ra, điểm mới bắt đầu được thực hiện từ phiên họp này, đó là, theo Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới sửa đổi, sau khi kết thúc từng nội dung, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện dự thảo văn bản kết luận và gửi xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung để xem xét, quyết định.

Chỉ trong trường hợp cần thiết như Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành có chỉ đạo mới báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi phát hành. Trên tinh thần đổi mới đó, các văn bản phải kịp thời, kết luận ngắn gọn, tập trung trọng tâm, trọng điểm để các cơ quan soạn thảo tiếp thu và cơ quan thẩm tra có điều kiện xem xét kỹ lưỡng.

Tác giả: Lê Tuyết

Nguồn tin: Báo VOV