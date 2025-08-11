Nghệ An tiên phong tổ chức Đại hội Đảng cấp xã, phường không diễn văn nghệ, không tặng quà đại biểu

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt các phường, xã tổ chức Đại hội Đảng không được tặng quà, diễn văn nghệ. Ảnh: QH

Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức Đại hội Đảng các cấp phường, xã được ghi nhận tiên phong, gương mẫu, tiết kiệm và thiết thực với tình hình mới

Mới đây, ông Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An vừa ký văn bản số: 2731-CV/VPTU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm đảm bảo tổ chức Đại hội được tổ chức với tinh thần trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc thực hiện: không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội; dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham gia Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Hợp (Nghệ An) diễn ra không chương trình văn nghệ, không tặng quà cho các đại biểu.

Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Hợp lần thứ nhất.

Vừa qua ngày 9/8, Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) tổ chức Đại hội Đảng bộ tiên phong đầu tiên của chính quyền 2 cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An: không chào mừng văn nghệ, không quà tặng. Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đảng bộ xã Quỳ Hợp tổ chức trang trọng.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành và 225 đại biểu diện cho trí tuệ 2.557 đảng viên toàn Đảng bộ và 94 tổ chức Đảng trên địa bàn xã Quỳ Hợp.

Ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phát biệu taij Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Hợp lần thứ nhất.

Đại hội được ghi nhận tiên phong, gương mẫu, tiết kiệm và thiết thực với tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, tổ chức không văn nghệ chào mừng, không lẵng hoa chúc mừng, không trang trí hoa tươi, không giấy, không quà tặng.

Sáng 11/8, trao đổi với phóng viên Công dân và Khuyến học, ông Dương Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳ Hợp đã họp trưởng các đoàn đại biểu trước khi diễn ra Đại hội, thông báo về chủ trương chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Trưởng các đoàn đại biểu đã thống nhất theo chương trình chung và tất cả đại biểu đồng tình.

"Không khí Đại hội diễn ra vui tươi, sôi nổi trong hoạt động chung và thực hiện đầy đủ các chương trình đề ra. Kết thúc đại hội được các đại biểu đánh giá tổ chức trang trọng, thành công chung" - ông Dương Hoàng Vũ chia sẻ.

Ông Dương Hoàng Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Hợp phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất.

"Dù mang tính trọng đại, đại hội Đảng vẫn là hoạt động định kỳ, thuộc nhiệm vụ thường xuyên – phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế"

Sau khi công văn được ban hành, lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận, bài viết về lãnh đạo địa phương Nghệ An đã tiên phong, lời khen ngợi dám đi đầu trong việc rà soát, gạt bỏ một số điểm không trọng tâm cho kỳ Đại hội Đảng bộ của 130 xã, phường sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp.

Nhìn nhận từ góc độ cá nhân, bà Trần Thị Sánh - một nữ nhà báo viết lên mạng xã hội khen ngợi: "Rất hay... Đây là công văn rất đổi mới, rất tiến bộ, rất cần thiết, rất văn minh phải nói là rất đột phá trong cuộc cách mạng lịch sử này. Có lẽ Nghệ An là tỉnh tiên phong ra văn bản tiến bộ này trước đại hội Đảng đang diễn ra rầm rộ và toàn diện trên đất nước ta...".

Bà Trần Thị Sánh đặt vấn đề: "Thử hỏi, trong cả nước có chục ngàn đại hội từ xã phường, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp đến trung ương, đại hội nào cùng cờ hoa, khẩu hiệu la liệt, đỏ rực, rồi múa hát chào mừng cả cây nhà lá vườn đến thuê chuyên nghiệp. Rồi quà tặng cặp đựng tài liệu, chỗ lại đồng hồ, lọ hoa, cà vạt, áo sơ mi, khăn quàng… thì hết bao nhiêu tiền".

Bà Trần Thị Sánh cũng phân tích: "Tính sơ sơ mỗi đại hội 300 triệu, chục ngàn đại hội sẽ ra số tiền rất lớn. Có thể xây được mấy bệnh viện, mấy cái cầu, mấy trường học hoặc khu tái định cư cho đồng bào lũ lụt… Vì thế, hết sức hoan hô Nghệ An đi đầu trong phong trào này, đột phá này, sau đến thành phố Hồ Chí Minh".

Cũng theo bà Trần Thị Sánh, đã đến lúc chúng ta nên rũ bỏ, rũ bỏ triệt để, rũ bỏ kiên quyết những thứ hình thức rườm rà, tốn kém không cần thiết đã kéo dài hơn nửa thế kỷ ở nước ta để bước vào kỷ nguyên mới văn minh, thực tế và tiết kiệm. Chúng ta sẽ có được khối tiền khổng lồ để tái thiết đất nước, chăm lo cho đời sống nhân dân mà lâu nay chúng ta ném xuống sông biển nhưng chẳng để làm gì.

Nhà báo Trần Quang Đại (Báo Lao Động) khẳng định: Đại hội không phải là lễ hội. Lâu nay, tồn tại một sự hiểu nhầm vô cùng tai hại về hai chữ "đại hội" trong cụm từ "Đại hội Đảng". Đại hội trong ngữ cảnh "Đại hội Đảng", có nghĩa là "cuộc hội họp lớn" - tức hội nghị trọng đại, hội nghị quy mô lớn.

Theo nhà báo Trần Quang Đại, nhiều người lầm tưởng "đại hội" là một ngày hội lớn nên phải tổ chức thật hoành tráng, tưng bừng, sôi động, vui vẻ, "xứng tầm" – với nhiều hoa tươi, khẩu hiệu, các chương trình văn nghệ chào mừng, tiệc tùng linh đình, quà tặng giá trị và đông đảo khách mời.

"Chính quan niệm sai lệch đó đã dẫn đến tình trạng hình thức chủ nghĩa, tốn kém, lãng phí, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và tinh thần nghiêm túc của đại hội" - nhà báo Trần Quang Đại nhận định.

Nhà báo Trần Quang Đại cho rằng, cần hiểu đúng rằng "đại hội" không phải là lễ hội, càng không phải là ngày hội tưng bừng, mà là dịp tổ chức đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, như đánh giá nhiệm kỳ cũ, xác định phương hướng mới và bầu chọn nhân sự chủ chốt.

"Dù mang tính trọng đại, đại hội vẫn là hoạt động định kỳ, thuộc nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng – phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế. Do đó, các yếu tố mang tính lễ hội như hoa hoè, văn nghệ, liên hoan, quà cáp, tiếp khách linh đình... không những không cần thiết mà còn làm sai lệch bản chất, mục tiêu và tinh thần của đại hội Đảng" - nhà báo Trần Quang Đại chia sẻ.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn