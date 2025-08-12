Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Theo chương trình dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại khu vực quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025)

- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám

- Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo

- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

- Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

- Diễu hành các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao: Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy

- Tuyến xe tăng, bánh xích: Về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

- Tuyến xe bánh lốp đi theo 2 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Trước đó tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình. Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để nhân dân thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân.

Một số mốc thời gian chính: - Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24-8-2025. - Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27-8-2025. - Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 phút ngày 30-8-2025. - Lễ chính thức là 6 giờ 30 phút ngày 2-9-2025 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Người lao động