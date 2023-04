Xử lý nghiêm các vi phạm, không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong quý I năm 2023 về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022; giảm 428 vụ, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương. Tình hình TTATGT 07 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 - 26/01/2023) cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (số vụ giảm 7,3% và số người chết giảm 3,3%); đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong dịp Tết giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý căn bản.

Đạt được những kết quả trên là nhờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao và sự vào cuộc nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Ngành Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm đổi mới, điều chỉnh kịp thời tổ chức giao thông; xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông...

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Tại tỉnh Nghệ An, trong quý I năm 2023 đã xảy ra 41 vụ, làm chết 31 người, bị thương 31 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, giảm 04 người chết, giảm 05 người bị thương. Đạt được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT ngay từ đầu năm; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới về nội dung, phương pháp, phong phú về hình thức đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đã đánh giá kết quả đảm bảo TTATGT trong quý I trên địa bàn; phân tích, đánh giá các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; kinh nghiệm triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông... Đồng thời, đề xuất các kiến nghị để triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo TTATGT trong quý II năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, thực hiện công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua.

Về nhiệm vụ quý II/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện quyết liệt, nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, xử lý nghiêm các vi phạm và không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với các lực lượng chức năng để đảm bảo TTATGT.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương về đảm bảo TTATGT.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn