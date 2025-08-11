Dự kiến 20 vị trí việc làm cho công chức chuyên môn cấp xã, phường

Theo dự thảo đang được Bộ này nghiên cứu, sẽ có 8 vị trí việc làm dành cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý và 20 vị trí dành cho công chức chuyên môn.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết việc xác định vị trí việc làm lần này mang tính tạm thời nhưng đã có bước tiến đáng kể so với trước đây. Dựa trên các quy định mới tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025, vị trí việc làm được xem là yếu tố trung tâm trong cải cách hành chính, là cơ sở để đổi mới từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá đến trả lương cho công chức.

Bộ Nội vụ đề xuất dự kiến có 8 vị trí việc làm với công chức lãnh đạo, quản lý tại cấp xã.

Ông Nam cũng nhấn mạnh rằng, với nền tảng pháp lý từ Nghị định 62 của Chính phủ và 15 thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, lần đầu tiên việc xây dựng vị trí việc làm được triển khai theo hướng đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các vị trí được thiết kế trên cơ sở khái quát cao, nhưng vẫn bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính linh hoạt và thực tiễn trong tổ chức bộ máy cấp xã.

Riêng đối với các vị trí chuyên môn, Bộ Nội vụ dự kiến sẽ phân bổ theo các nhóm nhiệm vụ chính như công tác văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính – kế hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, giáo dục, văn hóa, y tế, cũng như các hoạt động hành chính công và quốc phòng địa phương. Những lĩnh vực này phản ánh yêu cầu thực tiễn trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chủ động trong việc bố trí và sử dụng đội ngũ công chức phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã sẽ là cơ quan trực tiếp đánh giá khối lượng công việc, xác định yêu cầu chuyên môn đối với từng lĩnh vực, từ đó quyết định việc bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Tất cả đều phải bảo đảm phù hợp với định hướng chung về khung biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả công việc.

Tác giả: Tuấn Linh

Nguồn tin: Báo VOV