Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025

Đây là phiên tiếp công dân đầu tiên của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải sau khi nhận chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp 26 lượt công dân. Hầu hết các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai như việc tranh chấp đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá thuê đất, giá đất bồi thường... Bên cạnh đó, công dân cũng kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Lắng nghe ý kiến của công dân, nghe báo cáo giải quyết của lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao đổi và kết luận cụ thể đối với từng vụ việc và giao thời hạn giải quyết trả lời công dân cũng như báo cáo UBND tỉnh, trong đó, giao các Sở, ngành chức năng và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị công dân có trách nhiệm phối hợp với chính quyền và các cơ quan để cung cấp giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc kiến nghị.

Công dân Phùng Bá Đông trình bày nội dung kiến nghị

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp công dân Phùng Bá Đông trú tại khối Thành Công, phường Cửa Lò kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Cửa Lò cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc được giao tái định cư cho gia đình ông. Được biết, để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến bến số 5, bến số 6 - Cảng Cửa Lò, Nhà nước thu hồi đất của gia đình ông. UBND thị xã Cửa Lò trước đây đã bố trí cho gia đình ông Đông 01 lô tái định cư, diện tích 195,5 m2, tại phường Nghi Thu (thửa đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); đồng thời giao thêm cho gia đình ông Đông 01 lô tại phường Nghi Tân (cũ) với diện tích 144 m2 có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên thửa đất được giao thêm lại được UBND phường Cửa Lò trả lời là không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không đúng với quy định của Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022.

Chủ tịch UBND phường Cửa Lò Cao Minh Tú báo cáo

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật báo cáo

Song việc tổ chức họp dân công bố công khai Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND lại chậm hơn 02 tháng so với khi có Thông báo thu hồi đất; công dân đề nghị được áp dụng công tác bồi thường, tái định cư theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 với lý do dự án đã được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ban hành thông báo thu hồi đất ngày 28/01/2022 trước ngày Quyết định 24/2022/QĐ-UBND có hiệu lực (từ ngày 25/02/2022).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Qua nghe ý kiến của công dân, báo cáo của địa phương và các ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Chủ tịch UBND phường Cửa Lò chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường để giải quyết kiến nghị của công dân trước ngày 15/01/2026.

Công dân Võ Đình Long trình bày kiến nghị

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp ông Võ Đình Long trú tại khối Trung Tiến, phường Vinh Hưng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Vinh Hưng xử lý tuyến mương thoát nước xây dựng lấn vào diện tích đất của gia đình ông để ông làm nhà ở, ổn định cuộc sống...

Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng báo cáo

Liên quan đến vụ việc này, được biết, bà Lê Thị Nga cùng một số công dân trú tại khối Trung Tiến có đơn phản ánh gia đình ông Võ Đình Long xây dựng nhà lấn chiếm mương thoát nước và đề nghị kiểm tra lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Võ Đình Long. UBND phường Vinh Hưng đã giải quyết nhưng các hộ dân không đồng ý và tiếp tục có đơn khiếu nại lên UBND tỉnh. UBND tỉnh tiếp nhận đơn và giao Chánh Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc trước ngày 25/12/2025. Tổ công tác đã ban hành văn bản yêu cầu UBND phường Vinh Hưng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan và cung cấp bổ sung các thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết. Đồng thời, Tổ công tác đã có giấy mời bà Lê Thị Nga cùng một số công dân đến làm việc vào ngày 12/12/2025; tuy nhiên, theo đề nghị của công dân, thời gian làm việc đã được dời sang ngày 16/12/2025.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ông Võ Đình Long chờ kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ công tác liên ngành; đồng thời giao các ngành, địa phương liên quan phối hợp giải quyết, đến ngày 30/12/2025 phải hoàn thành việc trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Diện trú tại xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc trình bày kiến nghị cấp có thẩm quyền giải phóng mặt bằng và thực hiện tái định cư cho các hộ dân khi thực hiện Dự án cảng biển sông Lam và trạm nghiền xi măng Vissai

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo nội dung liên quan đến thẩm quyền của Sở

Trong phiên tiếp công dân sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp nhận một số nội dung tố cáo, tố giác của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn tinh thần, trách nhiệm của công dân đối với việc chung của địa phương, của tỉnh trong việc phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực; song mọi việc phải được giải quyết dựa trên căn cứ pháp lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Những cá nhân, tổ chức nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn