Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức nhiều đợt tuần tra song phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn tái trồng cây thuốc phiện, xâm canh, xâm cư. Công tác quản lý cửa khẩu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an ninh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Công tác đối ngoại Biên phòng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào trong trao đổi thông tin, tuần tra, xử lý vụ việc phát sinh; duy trì hiệu quả các mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã thu thập hàng trăm nguồn tin có giá trị; phối hợp điều tra, xử lý nhiều vụ việc ma túy, buôn lậu, vi phạm quy chế biên giới; đảm bảo an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị và lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Đồn cũng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế – xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả mà Đồn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Đồng thời phối hợp hiệu quả với các lực lượng vũ trang trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt Nam - Lào…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trò chuyện với cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cắn

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trong Hải và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cắn.

Xã Nậm Cắn được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính từ 02 xã cũ là Xã Phà Đánh và Nậm Cắn. Sau khi sáp nhập thành xã mới, xã Nậm Cắn có diện tích 147,70km2. Toàn xã được chia thành 16 bản, với dân số 8.808 người (trong đó Mông: 3.854 người, Thái: 2.624 người, Khơ Mú: 2.219 người, dân tộc khác 93 người). Đảng bộ xã có 28 chi bộ trực thuộc với 526 đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lãnh đạo xã Nặm Cắn tập trung xử lý các thủ tục hành chính để chính quyền thực sự gần dân, sát dân

Từ ngày 01/7 - 22/11/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Cắn đã tiếp nhận 1.036 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 1.036 hồ sơ; trả trước hạn là 1.011 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,6 %; trễ hạn là 25 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,4%. Hiện lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ chủ yếu là tư pháp hộ tịch, chế độ chính sách người dân.

Lãnh đạo xã Nậm Cắn đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải về việc bố trí trụ sở làm việc của xã

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các bộ phận chuyên môn tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã phải phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phục vụ hết lòng vì Nhân dân và bảo đảm hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả. Bên cạnh đó, chính quyền xã cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân…

