Nghệ An có hai dự án năng lượng lớn được đưa vào danh mục trọng điểm quốc gia

Theo danh mục này, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều dự án lớn được ưu tiên triển khai trong giai đoạn tới.

Một trong những dự án đáng chú ý là Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, công trình được xác định thuộc nhóm nguồn điện quan trọng, cần được ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành trước năm 2030.

Dự án được quy hoạch với công suất 1.500 MW gồm hai tổ máy, đi kèm hệ thống kho LNG dung tích khoảng 250.000 m³, trạm tái hóa khí và bến cảng chuyên dụng tại Khu bến Đông Hồi, đủ năng lực tiếp nhận khoảng 1,5 triệu tấn LNG mỗi năm. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 55.900 tỷ đồng, tương đương 2,11 tỷ USD, đặt tại phường Tân Mai.

Hiện đã có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ để tham gia, trong đó có 4 doanh nghiệp nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Qatar, cho thấy sức hút lớn của dự án đối với các tập đoàn năng lượng quốc tế.

Khu vực triển khai dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, Nghệ An

Bên cạnh dự án nhiệt điện, Nghệ An còn có thêm Trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu và tuyến đường dây đấu nối được đưa vào danh mục trọng điểm. Đây là một trong 14 dự án cấp thiết trên cả nước nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện, phục vụ các vùng có nhu cầu tiêu thụ lớn và giảm tải cho hệ thống hiện hữu.

Trước đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành năng lượng, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng ban, Bộ Công Thương là cơ quan thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, đồng thời điều phối sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong suốt quá trình triển khai các dự án.

Với việc được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm quốc gia, cả Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Việc triển khai hiệu quả các dự án này sẽ tạo tiền đề vững chắc để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, đồng thời thu hút thêm các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào ngành năng lượng.

