Chiêu 'vòi tiền' doanh nghiệp của cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự

54 bị can trong vụ án này về 5 tội danh trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Nguyễn Quang Linh (nguyên Trợ lý Phó thủ tướng); ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Chử Xuân Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND Hà Nội) cùng 16 bị can bị khác đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội) là một trong 4 bị can bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ. 28 bị can còn lại bị cáo buộc phạm các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.