Vụ 'chuyến bay giải cứu': Thu hàng trăm lượng vàng, hàng trăm ngàn USD trong nhà các bị can

Pháp luật

Trong quá trình điều tra vụ "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ 146 lượng vàng (hơn 5,4 kg), 670.000 USD, một tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác trong nhà các bị can