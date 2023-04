Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị cáo buộc nhận hối lộ 31 lần, tổng số hơn 25 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 bị can liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu".

Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan là một trong những người đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này. Kết luận điều tra cho thấy, bà Lan đã nhận hối lộ 31 lần, với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan

Theo kết luận điều tra, với chức vụ là Phó Cục trưởng phụ trách, quyền Cục trưởng và sau đó là Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, bị can Lan có trách nhiệm quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc tại Cục Lãnh sự. Trong khoảng thời gian diễn ra các chuyến bay giải cứu combo, Lan phân công cho cấp dưới trực tiếp giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia các chuyến bay combo của doanh nghiệp.

Trên thực tế, tất cả các kế hoạch dự kiến lựa chọn doanh nghiệp tham gia tổ chức chuyến bay combo do Phòng bảo hộ công dân dự thảo đều phải xin ý kiến chỉ đạo của bị can Nguyễn Thị Hương Lan, trước khi ký, trình lãnh đạo Bộ Ngoại giao phê duyệt.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hương Lan còn can thiệp sâu vào kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo cho các doanh nghiệp theo từng tuần/tháng cũng như chỉ đạo, đốc thúc cán bộ dưới quyền đối với việc phát hành văn bản phê duyệt, cấp phép bay cho các doanh nghiệp được nhanh hơn.

Với vai trò quan trọng như vậy, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề và đưa tiền để bị can Lan xem xét, giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay combo.

Trong số đó, riêng bị can Hoàng Diệu Mơ, đại diện cho công ty An Bình đã hối lộ cho Nguyễn Thị Hương Lan 11 lần, tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng, để giải quyết thủ tục hồ sơ cho An Bình thực hiện 66 chuyến bay combo.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng giám đốc công ty Bluesky được xác định đưa hối lộ cho Lan 8 lần, đều nhận tại phòng làm việc của Lan ở trụ sở Cục Lãnh sự. Tổng số tiền Hằng đưa cho Lan là 5,9 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ tổng cộng 31 lần, với số tiền 25 tỷ 058 triệu đồng (gồm cả tiền USD và tiền VND).

"Nguyễn Thị Hương Lan chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, thực hiện theo đề xuất của những doanh nghiệp thân cận được thực hiện chuyến bay trước, theo đúng kế hoạch họ đã đề xuất. Đối với các doanh nghiệp khác, bị can chỉ đạo cấp dưới sát ngày bay mới thông báo, thay đổi kế hoạch bay, số lượng công dân trên chuyến bay mà doanh nghiệp đã đề xuất dẫn đến doanh nghiệp bị động, buộc tách chuyến, "chạy" xin thêm công dân để đủ số ghế trên chuyến bay..." - Kết luận điều tra nêu.

Bị can Lan cũng bị cáo buộc chỉ tiếp xúc với doanh nghiệp lớn, thân cận hoặc những doanh nghiệp có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp; không tiếp xúc, gặp gỡ với những doanh nghiệp nhỏ hoặc không thân quen./.

