Chiến lược chia đôi chip trên Galaxy S26 của Samsung

Báo cáo mới cho thấy, Samsung có thể quay trở lại với chiến lược chia đôi chip trên Galaxy S26 theo khu vực, điều từng khiến không ít người bức xúc trước đây. Cụ thể, Galaxy S26 sẽ có hai tùy chọn: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Exynos 2600 do chính Samsung phát triển.

Như thường lệ, người dùng tại Mỹ và một số thị trường khác sẽ nhận phiên bản Snapdragon, còn châu Âu và châu Á nhiều khả năng tiếp tục dùng Exynos. Riêng mẫu cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ được trang bị Snapdragon trên toàn cầu.

Vậy giữa hai con chip này, đâu mới là lựa chọn đáng giá hơn? Theo thông tin hiện có, Exynos 2600 được sản xuất trên quy trình 2 nm của Samsung, trong khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 dùng quy trình 3 nm của TSMC. Điều này giúp Exynos có lợi thế về hiệu suất năng lượng, thậm chí có thể vượt qua Snapdragon trong một số bài kiểm tra điểm chuẩn. Tuy nhiên, sự khác biệt này gần như không đáng kể trong trải nghiệm thực tế.

Thực tế, với 99% người dùng, việc Galaxy S26 chạy Exynos hay Snapdragon không còn quá quan trọng. Các dòng chip hiện nay đều đủ mạnh để xử lý mọi tác vụ, từ chơi game, quay video 8K đến đa nhiệm nặng. Ngay cả những mẫu cũ như Galaxy S23 hay iPhone 14 vẫn hoạt động mượt mà, điều này cho thấy sức mạnh phần cứng đã đạt đến ngưỡng bão hòa.

Có thể nói, thời mà người dùng phải cân đo chip Exynos hay Snapdragon đã qua. Thứ đáng quan tâm hơn với Galaxy S26 năm nay có lẽ là camera, AI (trí tuệ nhân tạo) và thời lượng pin - những yếu tố mang lại khác biệt rõ ràng trong trải nghiệm hàng ngày.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn