Galaxy S26 Edge cho phép người dùng chiêm ngưỡng mục tiêu mà Samsung hướng đến

Những hình ảnh kết xuất của Galaxy S26 Edge cho phép người dùng chiêm ngưỡng mục tiêu mà Samsung đang hướng đến trong thiết kế sản phẩm cũng như những thay đổi thẩm mỹ mà công ty Hàn Quốc dự kiến mang đến cho chiếc điện thoại siêu mỏng này.

Hình ảnh kết xuất mặt sau của Galaxy S26 Edge.

Điểm thú vị ở ngoại hình của Galaxy S26 Edge chính là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với Galaxy S25 Edge đã ra mắt vào năm nay. Tuy nhiên, thiết kế mặt sau của nó lại khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max - những sản phẩm mà Apple dự kiến ra mắt vào rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Mặt trước của Galaxy S26 Edge gần như không có sự thay đổi so với các mẫu cao cấp hiện tại của Samsung.

Sự hợp tác giữa Android Headlines và OnLeaks đã mang đến cái nhìn đầu tiên về một số hình ảnh kết xuất của Galaxy S26 Edge. Theo thông số kỹ thuật, thiết bị này có kích thước khoảng 158,4 x 75,7 x 5,5mm, và nếu tính cả phần lồi ở mặt sau, độ dày sẽ lên tới 10,8mm. Chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã xác nhận rằng Galaxy S26 Edge sẽ có khung máy mỏng hơn so với Galaxy S25 Edge, nhưng lại sở hữu pin lớn hơn.

Cái nhìn về mặt trước và mặt sau của sản phẩm

Nếu phần lồi ở mặt lưng gây cảm giác kém thẩm mỹ, có thể đó là do Samsung cần không gian để nâng cấp camera cho Galaxy S26 Edge. Gã khổng lồ Hàn Quốc có thể tích hợp các cảm biến lớn hơn nhằm cải thiện khả năng chụp ảnh tĩnh và quay video, điều này khiến Samsung bị gán mác “sao chép” từ iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max để mang đến cho người dùng những tính năng cần thiết.

Về mặt thiết kế, có thể Galaxy S26 Edge sẽ có các góc bo tròn hơn giúp cầm nắm dễ dàng và ít bị cấn tay khi bỏ vào túi quần. Thông tin chi tiết hơn về các tính năng trong thiết bị sẽ được công bố trong sự kiện Galaxy Unpacked được Samsung tổ chức vào đầu năm sau.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn