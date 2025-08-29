Thay đổi quan trọng trên dòng Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu thiết kế bo tròn hơn. Ảnh: TechRadar.

Sau khi Galaxy S25 Ultra ra mắt với thay đổi lớn về ngoại hình, Samsung nhiều khả năng sẽ đi xa hơn trên S26 bằng việc đem đến thiết kế bo cong mạnh.

Trước đây, những mẫu máy như Galaxy S22 Ultra và S23 Ultra bị phàn nàn vì thiết kế vuông vức, các cạnh sắc khiến việc cầm nắm kém thoải mái. Trong đó, nhiều người dùng phản ánh cảm giác cấn khi sử dụng bằng một tay hoặc lúc bỏ vào túi quần. Đến dòng Galaxy S25 Ultra, ông lớn công nghệ Hàn Quốc đã khắc phục một phần tình trạng này bằng việc chuyển sang các góc bo tròn, giúp đem lại trải nghiệm công thái học hơn.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 Ultra có thể được hoàn thiện với các cạnh bo tròn nhiều hơn nữa, gần như gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên hơn mà còn phù hợp với thiết kế mới, tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy và liền lạc hơn các thế hệ trước.

Dù còn ít nhất 5 tháng nữa mới ra mắt, nhiều thông tin đã hé lộ về cấu hình của Galaxy S26 Ultra. Máy dự kiến vẫn duy trì viên pin 5.000 mAh, có thể hỗ trợ sạc nhanh 60 W.

Về camera, Samsung dường như tiếp tục sử dụng cảm biến chính HP2 với độ phân giải 200 MP, nhưng nâng khẩu độ từ f/1.7 trên Galaxy S25 Ultra lên f/1.4. Lỗ mở lớn cho phép thu sáng nhiều hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, camera tele 3x có độ phân giải 10 MP có khả năng được nâng cấp lên 50 MP, mang lại độ chi tiết cho ảnh zoom.

Một điểm đáng chú ý khác là tin đồn về việc Samsung trang bị tấm nền OLED mới mang tên “Flex Magic Pixel”. Công nghệ này sẽ được tích hợp AI nhằm tăng tính riêng tư, hạn chế người khác nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình khi không được phép.

So với phần lớn smartphone Android cao cấp hiện nay, vốn có thiết kế bo tròn từ lâu để tối ưu cảm giác sử dụng, Samsung đang dần dịch chuyển dòng Ultra về cùng một ngôn ngữ thiết kế. Việc tiếp tục tinh chỉnh hình dáng máy không chỉ mang lại lợi thế công thái học mà còn tạo sự đồng bộ giữa tính năng cao cấp và trải nghiệm thực tế.

Nếu những thông tin rò rỉ trên là chính xác, Galaxy S26 Ultra sẽ không mang đến bước nhảy vọt về phần cứng, nhưng tập trung vào những thay đổi thực dụng.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn