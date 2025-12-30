AI là lý do khiến hàng loạt smartphone cao cấp tăng giá?

Trí tuệ nhân tạo sẽ làm cho thiết bị của chúng ta thông minh hơn nhưng cũng khiến chúng trở nên tệ hơn. Tình trạng thiếu hụt linh kiện sắp xảy ra đang đe dọa đẩy giá smartphone lên cao đồng thời buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm chi phí ở phần cứng.

AI đang tác động tiêu cực tới phần cứng smartphone

Chúng ta thường kỳ vọng công nghệ sẽ tuân theo một quy luật đơn giản: theo thời gian, chúng sẽ trở nên tốt hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên, quy luật đó hiện đang bị phá vỡ.

Theo một báo cáo mới, ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang phải đối mặt với đợt tăng giá đáng kể nhất trong 26 năm. Thủ phạm không phải là lạm phát chung hay chi phí vận chuyển mà là sự thiếu hụt RAM nghiêm trọng.

iPhone 17 Pro và Galaxy S25 Ultra.

Các trung tâm dữ liệu khổng lồ - cung cấp năng lượng cho sự bùng nổ AI hiện đang ngốn nguồn cung cấp bộ nhớ với tốc độ đáng báo động, khiến các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cạnh tranh nhau. Tình hình tồi tệ đến mức các công ty đang phải vật lộn để đảm bảo đủ hàng tồn kho để sản xuất điện thoại.

Phần đáng lo ngại nhất của báo cáo này liên quan đến Samsung. Để ngăn giá của Galaxy S26 sắp ra mắt tăng vọt, công ty đang xem xét giảm bớt các nâng cấp camera. Về cơ bản, chi phí bộ nhớ quá cao, hãng có thể phải hy sinh hiệu năng quang học để giữ cho điện thoại có mặt trên thị trường với mức giá dễ chấp nhận.

Điều này đặt các nhà sản xuất vào một tình thế khó khăn. Để chạy các tính năng AI tiên tiến trên smartphone, các công ty cần phải trang bị nhiều RAM hơn. Tuy nhiên, chính RAM lại là bộ phận đắt nhất trong tổng chi phí sản xuất.

Tại sao "hạ thông số kỹ thuật" lại là vấn đề lớn đối với người mua?

Điều này quan trọng vì chúng ta đang bước vào một thời kỳ kỳ lạ của "sự thu nhỏ công nghệ mà vẫn giữ được chất lượng". Thông thường, khi một chiếc điện thoại mới ra mắt, bạn chỉ phải trả cùng một mức giá như năm ngoái cho một con chip nhanh hơn, màn hình sáng hơn và camera tốt hơn.

Tuy nhiên, với nhu cầu về AI đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng, giá trị đó đang biến mất. Apple, Google và Xiaomi đều đang "câu cá" trong cùng một "cái ao" đang cạn kiệt. Nói cách khác, đây là một áp lực trên toàn ngành, không chỉ là vấn đề của Samsung.

Ảnh minh họa.

Nếu bạn là người tiêu dùng đang sử dụng smartphone cũ, việc chờ đợi iPhone 18 hoặc Galaxy S26 thực sự có thể phản tác dụng. Bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn đáng kể cho một smartphone chỉ có những cải tiến phần cứng nhỏ so với thế hệ hiện tại.

Những ai quan tâm tới phần cứng vật lý như ống kính zoom, dung lượng pin và thiết kế hơn các thủ thuật phần mềm sẽ bị tinh giản. Nếu chi phí linh kiện (BOM) bị chiếm dụng bởi bộ nhớ để hỗ trợ trợ lý AI, các linh kiện khác phải rẻ hơn để cân bằng.

Điều này cũng có thể phá vỡ hoàn toàn chu kỳ nâng cấp. Nếu Galaxy S26 có giá cao hơn Galaxy S25 nhưng lại có thiết lập camera kém hơn để đáp ứng bộ nhớ AI, động lực nâng cấp sẽ biến mất. Điều này đặc biệt khó khăn đối với người dùng chuyên nghiệp, những người mong chờ những cải tiến hàng năm. Thay vì bắt kịp đối thủ cạnh tranh, các nhà sản xuất đang cố gắng cầm cự mà không làm giảm lợi nhuận của mình.

"Cuộc chiến" phần cứng và phần mềm

Rõ ràng, "​​cơn sốt" AI có khả năng làm chệch hướng trải nghiệm phần cứng thực tế. Chúng ta đang tiến đến điểm bùng phát, nơi các tính năng "thông minh" đang lấn át phần cứng vật lý của điện thoại.

Tình trạng này khiến thế hệ điện thoại hiện tại, đặc biệt là dòng Galaxy S25 và iPhone 17 trở thành những lựa chọn đáng giá. Chúng có thể là những chiếc điện thoại cao cấp "không thỏa hiệp" cuối cùng mà chúng ta thấy trong vài năm tới.

Trừ khi các tính năng AI thực sự thay đổi cuộc sống và mang tính cách mạng, người dùng sẽ không sẵn sàng mua smartphone có phần cứng kém hơn so với thế hệ trước.

