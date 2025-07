Samsung sắp "xoá sổ" một trong những mẫu Galaxy S26

Trong nhiều năm, người dùng Samsung đã quen thuộc với bộ ba flagship dòng S ra mắt mỗi năm với một phiên bản tiêu chuẩn, một phiên bản Plus với màn hình lớn hơn, và một phiên bản Ultra cao cấp nhất. Tuy nhiên, truyền thống này có thể sắp đi đến hồi kết với thế hệ Galaxy S26, khi một rò rỉ mới nhất cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn nhất trong nhiều năm của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Dòng Galaxy S26 sắp được Samsung thay đổi thành viên.

Nguồn cơn của tin đồn đến từ cơ sở dữ liệu GSMA, nơi trang tin SammyPolice đã phát hiện ra ba mã hiệu model được cho là của dòng Galaxy S26. Điều gây chú ý là các con số này không tuân theo quy tắc đặt tên quen thuộc của Samsung. Cụ thể, các mã hiệu bị rò rỉ là:

- SM-S942 (Dự kiến là Galaxy S26)

- SM-S947 (Dự kiến là Galaxy S26 Edge)

- SM-S948 (Dự kiến là Galaxy S26 Ultra)

Theo quy tắc của Samsung, mã hiệu của bản Plus thường kết thúc bằng số 6 (ví dụ: S25 Plus là SM-S936). Sự vắng mặt của mã hiệu này, cùng với sự xuất hiện của mã hiệu kết thúc bằng số 7 (vốn được dùng cho S25 Edge năm nay), là một bằng chứng đanh thép cho thấy phiên bản Plus sẽ bị thay thế bằng phiên bản Edge.

Chưa dừng lại ở đó, mã hiệu của bản S26 tiêu chuẩn cũng thay đổi từ đuôi số 1 (như S25 là SM-S931) sang đuôi số 2 (SM-S942). Tuy có vẻ nhỏ, sự thay đổi này thường ngụ ý một bản nâng cấp. Giới công nghệ suy đoán rằng bản S26 tiêu chuẩn có thể sẽ được cải tiến nhẹ về màn hình và nhận được một bản nâng cấp pin đáng kể, đủ để Samsung phải thay đổi mã hiệu.

Việc Samsung loại bỏ phiên bản Plus nghe có vẻ rất quen thuộc. Gần như cùng lúc, đối thủ lớn nhất của họ là Apple cũng được đồn đoán sẽ "khai tử" dòng iPhone 17 Plus để thay thế bằng một chiếc iPhone 17 Air siêu mỏng.

Điều này cho thấy có thể đây là một xu hướng chung của ngành công nghiệp, nơi các hãng đang muốn tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn cho các sản phẩm trong cùng một dòng, thay vì chỉ đơn thuần là một phiên bản "phóng to". Mặc dù đây vẫn là những tin đồn rất sớm cho một sản phẩm của năm 2026, nhưng những bằng chứng từ mã hiệu model là rất đáng tin cậy và báo hiệu một cuộc thay đổi thú vị sắp diễn ra.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn