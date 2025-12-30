Máy tính liên tục tăng giá

Framework là nhà sản xuất tiếp theo thông báo tăng giá RAM. Ảnh: frame.work.

Công ty sản xuất máy tính cá nhân dạng module Framework đang điều chỉnh giá RAM DDR5 của mình một lần nữa do giá thành bộ nhớ tiếp tục tăng cao. Trong thông báo vào tuần rồi, Framework cho biết sẽ tính phí 10 USD mỗi GB cho các phiên bản 8 GB, 16 GB và 32 GB, cùng với mức giá "cao hơn một chút" cho các phiên bản 48 GB trở lên.

Đầu tháng 12, Framework từng thông báo tăng giá bộ nhớ, viện dẫn lý do "chi phí tăng đáng kể" từ các nhà cung cấp và nhà phân phối. Với đợt tăng giá mới nhất, phiên bản 8 GB tăng từ 60 USD lên 80 USD, tùy chọn 16 GB tăng từ 120 USD lên 160 USD và phiên bản 32 GB tăng từ 240 USD lên 320 USD.

Trong khi đó, giá phiên bản 48 GB tăng hơn gấp đôi, từ 240 USD vào tháng 6 lên 620 USD. Các module 64 GB (2 x 32 GB) và 96 GB (2 x 48 GB) cũng đắt hơn, có giá lần lượt là 640 USD và 1.240 USD.

Việc tăng giá RAM có thể khiến tuỳ chọn bộ nhớ kèm laptop phiên bản DIY của Framework tăng theo.

Để góp phần giảm áp lực giá, Framework cho phép người dùng đặt mua thiết bị không cần bộ nhớ, họ có thể sử dụng lại RAM hiện có hoặc tìm lựa chọn rẻ hơn từ PCPartPicker, đối tác bên thứ 3 được bán trực tiếp trên website của Framework.

Thông báo lần này chưa phải là đợt tăng giá RAM cuối cùng. "Chúng tôi tiếp tục gánh chịu một phần chi phí tăng khi đưa ra mức giá mới, nhưng có thể cần điều chỉnh giá một lần nữa trong tháng tới", Framework cho biết.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu sẽ "kéo dài đến tận năm 2027" trong bối cảnh các nhà sản xuất DRAM khổng lồ như Micron, Samsung và SK Hynix chuyển nguồn lực sang ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tiềm năng.

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nguồn tin: znews.vn