Chiếc khăn tang tố cáo tội ác tày trời của 2 mẹ con ghi lô đề

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân

Xác chết trên sông

11h trưa 28-3-2017, trên sông Thái Bình (đoạn qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) người dân phát hiện một bao tải nổi lềnh bềnh. Khi kiểm tra, mọi người kinh hoàng khi thấy bên trong là thi thể một người đàn ông bị trói chân tay. Sự việc ngay sau đó đã được trình báo đến cơ quan công an và chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, CAH Thanh Hà phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường tiến hành các thao tác nghiệp vụ điều tra ban đầu.

Khẩn trương xác minh, danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà). Đáng chú ý, anh Tân cũng là người được gia đình trình báo mất tích cách đó 1 tuần. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt nhưng trong phổi không có nước. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã tử vong trước khi bị vứt xuống sông, đặc biệt tay chân nạn nhân bị trói bằng loại vải vẫn được sử dụng để làm khăn tang. Trên người nạn nhân không có giấy tờ, tài sản. Từ các căn cứ thu thập được, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và CAH Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin của chính quyền và người dân địa phương, anh Tân đã có vợ và 2 con, làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và có điều kiện kinh tế tốt. Thân nhân nạn nhân cho biết, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3 và không thấy về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Anh Tân không gây thù oán, hiềm khích với ai và chỉ có một tật xấu là ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề. Gia đình nạn nhân cho biết, trước thời điểm mất tích, anh Tân có nói chuyện mới trúng đề. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an triển khai rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt tập trung vào điều tra vụ án theo hướng nợ nần lô đề, cờ bạc. Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3 anh Tân trúng lô đề với số tiền lớn.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị sát hại

Nút thắt của vụ án

Dựng lại hành trình của nạn nhân trong ngày 20-3 cho đến thời điểm mất tích, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai Mến) để xác minh thông tin về việc anh Tân tới nhà lấy tiền trúng lô đề. Thời điểm ấy, Mến và con trai tỏ thái độ bất ngờ. Họ xác nhận sáng 20-3 anh Tân có đến để lấy tiền trúng lô đề, nhưng không biết sau đó đã đi đâu.

Tuy nhiên, trinh sát đã nhìn thấy điểm đáng ngờ trong lời khai của 2 mẹ con Mến. Cùng với đó, các điều tra viên lại thu được tại nhà Mến khá nhiều loại vải trắng giống hệt với loại dùng để trói nạn nhân. Nhưng Mến cho hay vì chồng mới mất trong tháng 3-2017 nên nhà còn dư nhiều loại vải này. Từ những điểm mấu chốt này, lực lượng công an đã yêu cầu Mến cho kiểm tra, trích xuất camera an ninh. Sự nghi vấn càng tăng lên khi công an chỉ thu giữ được 4 file video thời gian từ 8h - 8h54 sáng 20-3 có hình ảnh của anh Tân. Khoảng thời gian từ 12h ngày 19-3 đến 8h ngày 20-3 và từ 8h55 ngày 20-3 đến 12h ngày 21-3 thì không có bất kỳ hình ảnh nào từ camera an ninh.

Đây cũng là khoảng thời gian mà nạn nhân Tân mất tích và tử vong theo kết luận pháp y từ Phòng Kỹ thuật hình sự. Trong khi đó, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, các tệp video đã bị xóa không thể phục hồi lại. Việc dữ liệu hình ảnh bị xóa khiến công tác điều tra gặp khó khăn khi mẹ con Mến vẫn chối tội. Nhưng từ các chứng cứ thu thập, Ban chuyên án đã xác định mẹ con Mạc Văn Duy và Nguyễn Thị Mến chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Xuân Tân.

Hai mẹ con Mến, Duy phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật

Tang vật tố tội ác kẻ giết người

Ngày 29-3, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh với mẹ con Mến và Duy, quá trình đấu tranh liên tục này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại giây phút mấu chốt khiến mẹ con Duy, Mến nhận tội là khi các cán bộ điều tra nhắc đến người chồng vừa mới mất của Mến, nhắc về cậu con trai lớn đang học tập trên Hà Nội với cả tương lai tươi sáng phía trước. Đồng thời, Ban chuyên án cũng đưa ra bằng chứng là chiếc khăn tang trên cổ nạn nhân cùng với việc camera an ninh tại nhà đối tượng đã bị xóa hình ảnh khiến mẹ con Mến, Duy đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, sau đó phải cúi đầu nhận tội.

“Duy đã từng nói với chúng tôi về việc mình bị ám ảnh, mất ngủ sau khi ra tay giết chết anh Tân. Nhưng dù vậy đối tượng cũng chẳng một lần rơi nước mắt vì nạn nhân. Cũng có lúc Duy lại thấy hối hận về việc làm của mình và sẵn sàng chết để có những phút giây không bị ám ảnh” - điều tra viên thụ lý vụ án cho hay. Cuối cùng, mẹ con Mến đã khai nhận hành vi giết anh Tân để quỵt số tiền trúng đề của nạn nhân. Theo đó, ngày 19-3, anh Tân có đánh một con đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh khá lớn nên Mến bảo Duy san số tiền đánh cho vài chủ lô đề khác.

Nhưng do ham mê chơi điện tử nên trên đường đi Duy rẽ vào một quán Internet chơi đến nỗi không còn đồng nào, vì thế không san được bảng đề cho người khác. Tối cùng ngày, khi có kết quả xổ số và biết anh Tân trúng đề, Duy đã thú nhận với mẹ là đã không san bảng đề cho người khác. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ con Mến sẽ phải trả cho anh Tân số tiền trúng đề lên tới cả trăm triệu đồng. Đến sáng 20-3, Mến cùng Duy bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng. Số tiền còn lại hẹn anh Tân buổi chiều đến lấy tiếp.

Tuy nhiên, suy đi tính lại, thấy số tiền phải trả quá lớn nên mẹ con Mến tiếc của, rắp tâm giết người quỵt nợ. Khoảng 11h ngày 20-3, Duy bàn với Mến sẽ giết anh Tân. Để thực hiện kế hoạch Duy lấy khăn vải xô mới dùng trong đám tang của bố bện thành thừng, dự kiến khi anh Tân đến sẽ dùng để siết cổ nạn nhân đến chết. Chiều cùng ngày, theo lời hẹn, anh Tân đến nhà Mến lấy tiền. Mến vui vẻ bảo khách ngồi uống nước chờ thì bất ngờ Duy dùng dây siết cổ từ phía sau cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn.

Biết anh Tân tử vong, hai mẹ con Mến kéo xác nạn nhân giấu vào trong buồng. Sau đó cả 2 con như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc, sinh hoạt như bình thường. Đợi đến khuya cùng ngày, Duy dùng bao tải bỏ xác của anh Tân vào và dùng dây vải để buộc chân tay nạn nhân. Sau đó, Duy và Mến dùng xe máy chở bao tải này ra cống Ông Tuân (thuộc xã Thanh Thủy) để thả xác anh Tân xuống rồi về nhà tiếp tục nghe ngóng tình hình.

Ngày 6-2-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, đưa các bị cáo Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy ra xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Mến nhận mức án tù chung thân.

Tác giả: Văn Trường

Nguồn tin: anninhthudo.vn