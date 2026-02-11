UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh cuộc họp

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng theo các quy hoạch năng lượng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh; góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp.

Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An; thu hút vốn đầu tư cho sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao tỷ trọng tăng trưởng công nghiệp tỉnh trong giai đoạn tới. Đáp ứng các tiêu chí về môi trường, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo về quá trình triển khai dự án

Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện có công suất 1.500 MW; kho chứa LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m3 và hệ thống tái hóa LNG; bến cảng chuyên dùng nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 59.372 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở các hồ sơ của các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thống nhất với phương án chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được đề xuất. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Tân Mai chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tại khu vực triển khai dự án.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn