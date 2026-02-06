"Cậu cả" Bến Tre cưới vợ: Biệt phủ to nhất vùng được phủ kín bằng 200 loại hoa, cô dâu xinh như công chúa

Mới bước sang năm 2026 chưa đầy một tháng, mạng xã hội đã rộn ràng khắp nơi với loạt đám cưới được tổ chức lộng lẫy, xa hoa, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Giữa không khí hân hoan ấy, lễ cưới của một thiếu gia nổi tiếng tại Bến Tre nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được tổ chức với quy mô hoành tráng và không gian xa hoa bậc nhất địa phương.

Ngày trọng đại của thiếu gia Bến Tre diễn ra trong không gian sang trọng, nơi tư gia được trang trí ngập tràn hoa tươi, tạo nên khung cảnh rực rỡ và vô cùng xa hoa. Cô dâu - chú rể lựa chọn áo dài cưới sắc đỏ nổi bật, vừa tôn vinh nét đẹp truyền thống, vừa mang ý nghĩa may mắn, viên mãn.

Không chỉ gây chú ý bởi cách bài trí tinh tế, lễ cưới còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi địa điểm tổ chức. Dinh thự nhà trai vốn là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nổi tiếng khắp Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và quy mô rộng lớn.

Riêng khuôn viên đã đủ sức để sắp xếp hơn 140 bàn tiệc cưới, đón tiếp gần 1.500 khách mời từ khắp nơi về chung vui và chúc phúc cho đôi uyên ương. Rạp cưới được kết bởi 200 loại hoa tươi khác nhau với số lượng nhiều không đếm hết, tạo nên không gian cưới sang trọng, xa hoa bậc nhất Bến Tre đầu năm 2026.

Đặc biệt, lễ cưới lần này không chỉ là ngày trọng đại của thiếu gia Bến Tre mà còn được gia đình kết hợp tổ chức như một buổi tiệc tân gia cho dinh thự xa hoa vừa hoàn thiện. Sự kiện vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng cả về hỷ sự lẫn gia đạo.

Việc đón tiếp đông đảo khách mời trong không gian lâu đài nguy nga, tráng lệ cũng được xem là dịp để gia đình chính thức ra mắt cơ ngơi bề thế, nổi bật giữa vùng đất Bến Tre, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước mức độ đầu tư và sự chỉn chu trong khâu tổ chức.

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Thanh niên Việt