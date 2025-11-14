Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh biệt phủ 4.000m2 của bà chủ Mailisa bị khám xét

Được thiết kế theo phong cách 'hồn Việt', biệt thự của vợ chồng bà chủ Mailisa sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu bằng gỗ, chạm trổ nhiều chi tiết tinh xảo.

Ngày 13/11, lực lượng chức năng đã tới nơi ở của bà Phan Thị Mai, chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ Mailisa, tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (hay còn gọi là khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), TP HCM để kiểm tra. Ảnh: Công an Nhân dân

Biệt phủ của vợ chồng Mailisa xây trên khu đất rộng khoảng 4.000m2, thiết kế theo phong cách Á Đông, sử dụng nhiều loại gỗ quý. Ảnh: Vietnamnet

Toàn bộ cổng chính được chạm trổ tinh xảo bằng đồng và gỗ, khắc nhiều họa tiết... tạo cảm giác bề thế và sang trọng. Ảnh: Linh An/Vietnamnet

Trong khuôn viên biệt thự có hồ cá Koi. Ảnh: FBNV

Hệ thống sân vườn được đầu tư kỳ công, xa hoa. Ảnh: Linh An/Vietnamnet

Hoa được trồng trong các chum, vại gợi nhớ đến khung cảnh làng quê mộc mạc. Ảnh chụp màn hình

Toàn bộ sân biệt phủ được lát đá hoa cương với họa tiết hoa sen. Ảnh: FBNV

Bên trong dinh thự gây ấn tượng với phong cách kiến trúc "hồn Việt", mang đến sự trang nhã, độc đáo nhưng vẫn giữ nét gần gũi...Ảnh: FBNV

Khu bếp ấm cúng với tông vàng, nâu chủ đạo. Ảnh: FBNV

Một góc khác trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: bà chủ Mailisa ,bị khám xét ,Biệt phủ 4.000m2 ,Cận cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP