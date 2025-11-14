Cận cảnh biệt phủ 4.000m2 của bà chủ Mailisa bị khám xét

Ngày 13/11, lực lượng chức năng đã tới nơi ở của bà Phan Thị Mai, chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ Mailisa, tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (hay còn gọi là khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), TP HCM để kiểm tra. Ảnh: Công an Nhân dân
Biệt phủ của vợ chồng Mailisa xây trên khu đất rộng khoảng 4.000m2, thiết kế theo phong cách Á Đông, sử dụng nhiều loại gỗ quý. Ảnh: Vietnamnet
Toàn bộ cổng chính được chạm trổ tinh xảo bằng đồng và gỗ, khắc nhiều họa tiết... tạo cảm giác bề thế và sang trọng. Ảnh: Linh An/Vietnamnet
Trong khuôn viên biệt thự có hồ cá Koi. Ảnh: FBNV
Hệ thống sân vườn được đầu tư kỳ công, xa hoa. Ảnh: Linh An/Vietnamnet
Hoa được trồng trong các chum, vại gợi nhớ đến khung cảnh làng quê mộc mạc. Ảnh chụp màn hình
Toàn bộ sân biệt phủ được lát đá hoa cương với họa tiết hoa sen. Ảnh: FBNV
Bên trong dinh thự gây ấn tượng với phong cách kiến trúc "hồn Việt", mang đến sự trang nhã, độc đáo nhưng vẫn giữ nét gần gũi...Ảnh: FBNV
Khu bếp ấm cúng với tông vàng, nâu chủ đạo. Ảnh: FBNV
Một góc khác trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: chụp màn hình
