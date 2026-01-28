Cận cảnh biệt phủ đẹp như resort của nam nghệ sĩ đình đám

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Mập khoe cận cảnh biệt phủ rộng khoảng 10.000m2 tại Lâm Đồng vừa hoàn thiện. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Cơ ngơi này được xem là tâm huyết lớn của nam nghệ sĩ sau nhiều năm làm nghề và tích lũy. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Hai năm qua, Hoàng Mập liên tục đi lại giữa TP HCM và Lâm Đồng để trực tiếp trông coi việc xây dựng công trình. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Nam diễn viên muốn từng chi tiết đều đúng với mong muốn về một không gian sống an yên. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Biệt phủ của Hoàng Mập xây dựng theo phong cách nhà gỗ truyền thống, mang hơi hướng Á Đông. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Tổng thể công trình có mái ngói, cột gỗ lớn, tạo cảm giác bề thế, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Ở khu nhà chính, nội thất chủ yếu bằng gỗ với tông màu trầm ấm. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo đặt trên nền gạch hoa cổ điển, toát lên vẻ sang trọng và hoài niệm. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Trong nhà trang trí nhiều tượng gỗ, bình gốm và vật phẩm mỹ nghệ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Khuôn viên bên ngoài biệt phủ là khoảng xanh rộng lớn. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Các lối đi lát đá uốn lượn giữa thảm cỏ. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Cây cảnh và tiểu cảnh được bố trí hài hòa. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Hồ nước với tượng Phật đặt giữa không gian xanh mang lại cảm giác tĩnh tại, an yên. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Với diện tích đất rộng, nam nghệ sĩ trồng nhiều hoa và cây cảnh cho không gian thơ mộng. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
Các khóm hoa rực rỡ xen lẫn cây xanh tạo bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Ảnh: FB Hoàng Minh Bùi
