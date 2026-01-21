'Đột nhập' biệt phủ rộng 10.000m2 Lý Nhã Kỳ xây tặng mẹ

Lý Nhã Kỳ là một trong số những ngôi sao có cơ ngơi đồ sộ nhất nhì làng giải trí xứ Việt. Người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng phải thất vọng trước những lần chịu chơi, đầu tư, chịu chi hoành tráng của mình. Năm 2020, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh về thủ phủ rộng 10.000m2, trị giá hàng triệu đô mà cô mới xây để dành tặng mẹ ruột trong dịp lễ Vu Lan. Người đẹp cho biết đây cũng chính là đền thờ của gia đình ở quê nhà Vũng Tàu (cũ).