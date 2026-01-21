'Đột nhập' biệt phủ rộng 10.000m2 Lý Nhã Kỳ xây tặng mẹ

Lý Nhã Kỳ là một trong số những ngôi sao có cơ ngơi đồ sộ nhất nhì làng giải trí xứ Việt. Người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng phải thất vọng trước những lần chịu chơi, đầu tư, chịu chi hoành tráng của mình. Năm 2020, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh về thủ phủ rộng 10.000m2, trị giá hàng triệu đô mà cô mới xây để dành tặng mẹ ruột trong dịp lễ Vu Lan. Người đẹp cho biết đây cũng chính là đền thờ của gia đình ở quê nhà Vũng Tàu (cũ).
Phủ có 2 gian nhà chính: Gian đầu tiên thờ Phật, Tam tòa đức quốc mẫu, tổ nghiệp và gia tộc họ Trần, Lê; gian thứ 2 dành cho gia đình ở; gian cuối cùng là khu dùng để tổ chức tiệc và đón khách
Không gian nhà thờ.
Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô yêu văn hóa, kiến trúc nước nhà nên cho xây dựng kiểu dáng nhà 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói hết sức sang trọng. Dù ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng công trình vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống vốn có
Phủ Trần Lê Gia xuất phát từ tâm nguyện báo hiếu cha mẹ, dòng họ. Cô cho biết mục đích của việc xây dựng này là để bày tỏ lòng tôn kính của mình với gia tộc, với các bậc tiền nhân. Để hoàn thành công trình kịp ngày đã định Lý Nhã Kỳ đã quần quật làm ngày, đêm cùng các công nhân, nhân viên của cô
Phủ được bao bởi nhiều cây xanh
Ngoài ra còn có các gian nhà phụ trợ như nhà bếp, nhà kho, đài hóa vàng, gian tiếp khách thoáng đãng.
Trên khuôn viên hàng ngàn m2 xung quanh là hàng loạt những cây cổ thụ đắt giá và hiếm, cùng với nhiều cây ăn quả lớn xum xuê, Lý Nhã Kỳ đã chắt lọc từng nhành cây ngọn cỏ, đào ao sen, chăm chút từng viên gạch, tự tay sắp đặt từng món đồ nội thất, cho đến vật dụng và trang trí, sắp đặt mọi thứ rất tinh tế, nhẹ nhàng
Các góc trong nhà được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết
Khu vực tiếp khách
Ao sen trong biệt phủ của Lý Nhã Kỳ
Khuôn viên bên ngoài được trồng nhiều cây xanh. Nữ diễn viên phải thuê công nhân đến chăm sóc vườn cây và vệ sinh các ngôi nhà
Biệt phủ xây dựng kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói
Lý Nhã Kỳ và mẹ
Ở tuổi U50, Lý Nhã Kỳ đang sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD với nhiều bất động sản đắt giá, du thuyền, xế hộp siêu sang cùng bộ sưu tập kim cương, đồ hiệu.
Lý Nhã Kỳ có hàng loạt bất động sản “khủng” trải dài từ TP.HCM cho đến Lâm Đồng,...
