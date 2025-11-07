Cặp vợ chồng 70 tuổi sống trong căn nhà chờ sập ở Nghệ An

Ngày 25/10, theo giới thiệu của Công an xã, UBND xã Thần Lĩnh, Nghệ An, VietnamFinance đã đến thăm nhà ông Bùi Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Huế (SN 1955, trú tại xã Thần Lĩnh).

Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu cuối xóm, dưới chân đồi được xây dựng hơn 30 năm trước. Hiện tại, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, những bức tường lỗ chỗ bong tróc dù đã được sửa chữa nhiều lần, mái nhà ngói đã phủ rêu...

Trong ngôi nhà chỉ 1 gian là nơi đặt 1 bàn uống nước tiếp khách và 2 chiếc giường đã xuống cấp.

Khu vực nhà bếp đã tốc mái sau cơn bão số 10 vừa qua và vẫn chưa có kinh phí để sửa chữa. Hiện, 2 ông bà phải dùng khu vực phòng kho vừa nấu ăn, vừa để chứa lúa.

Ông Bùi Văn Cảnh cho biết, gia đình có 3 người con đã lập gia đình và định cư ở miền nam. Gia đình các con cũng khó khăn, làm công nhân trong các khu công nghiệp nên chưa có điều kiện phụ giúp.

"Tôi đi bộ đội về sau khi phục viên thì ở địa phương làm kinh tế. Chủ yếu làm nông nghiệp. Sau đó, bị tai nạn lao động, bàn tay trái hoàn toàn mất khả năng làm việc", ông Cảnh nói.

Ông Cảnh cũng chia sẻ thêm, vợ ông bị nhiều bệnh, thường xuyên đi viện chữa trị. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc điều trị bệnh không thể thường xuyên.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Bình - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, cho biết hoàn cảnh gia đình ông Cảnh cũng được xã quan tâm lâu nay. Đây là hộ cận nghèo của xã đang nằm trong danh sách hưởng các chế độ trợ cấp nhà nước theo qui định pháp luật. Đợt bão số 10 vừa rồi cũng bị tốc mái nhà, ngôi nhà cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Nhiều lần xã cũng đưa vào diện hỗ trợ kinh phí làm nhà. Tuy nhiên, do không có khả năng đối ứng nên gia đình đã trả lại", ông Bình nói.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Thần Lĩnh mong muốn các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ gia đình ông Cảnh xây dựng ngôi nhà ở an toàn và nâng cao đời sống.

Trong những năm qua, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã triển khai chương trình vận động xã hội – thiện nguyện mang tên VietnamFinance Foundation. Chương trình đã gây quỹ hàng tỷ đồng để xây dựng Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) và nhiều căn nhà tình thương tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Thuận, Hải Phòng, Thanh Hóa, và nay là Thái Nguyên.

Sau đợt bão lũ năm nay, VietnamFinance đã khởi công hai căn nhà tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh và bốn căn tại Thái Nguyên, gồm hai căn ở xã Phú Bình, một căn tại xã Yên Trạch và một căn tại xã Nam Hòa.

Thông qua chương trình, Tạp chí mong muốn gây quỹ và triển khai các hoạt động xã hội, thiện nguyện và tâm linh trên cả nước, từ đó, lựa chọn các công trình, dự án thiết thực, cụ thể để tài trợ và kết nối, vận động tài trợ.



Bạn đọc gần xa mong muốn đóng góp cho chương trình, vui lòng liên hệ:

Ms Trần Vân Anh - Chánh văn phòng Tạp chí Đầu tư Tài chính

SĐT: 0989 254 170. Email: [email protected]



Tài khoản tiếp nhận ủng hộ: Tạp chí Đầu tư Tài chính - STK: 111003024255 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Nội dung chuyển khoản: Tên đơn vị/người chuyển + ủng hộ xây nhà tình thương 2025

