Vụ cụ ông bị rắn hổ mang cắn: Gia đình nhận hơn 300 triệu, xin ngừng kêu gọi

Chiều 17/3, anh Huỳnh Văn H. (40 tuổi, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng), con trai cụ ông bị rắn cắn cho biết gia đình đã nhận hơn 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm sau khi đoạn clip về cha anh lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ ông 79 tuổi được điều trị sau khi bị rắn hổ mang cắn khi bắt rắn.

Anh H. cho biết gia đình thực sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng. Nhiều người không quen biết vẫn chủ động liên hệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha anh và gửi hỗ trợ.

Có những người gọi điện động viên, có người chuyển khoản rồi nhắn tin rất chân thành. Gia đình anh thật sự biết ơn, không nghĩ lại nhận được nhiều tình cảm như vậy.

Anh cũng cho hay số tiền được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình trang trải chi phí điều trị trước mắt mà còn có điều kiện chăm sóc cha tốt hơn trong thời gian tới. Đây là nguồn động viên rất lớn với gia đình tôi trong lúc khó khăn.

Do số tiền vượt mức chi phí điều trị ban đầu, gia đình đã thông báo dừng kêu gọi hỗ trợ.

Theo anh H., cha anh là cụ Huỳnh T. (79 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh, đến tuổi thiếu niên gặp tai nạn nổ mìn nên mất cả hai tay.

Nhiều năm qua, cụ sống bằng trợ cấp người khuyết tật, còn anh H. làm thợ hồ, nuôi con nhỏ, kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông dù không có hai bàn tay vẫn kẹp một con rắn hổ mang lớn vào người. Con rắn dài khoảng 2m, phần đầu cắn vào khuỷu tay cụ. Dù người xung quanh liên tục hô hoán vì nguy hiểm, cụ vẫn bình tĩnh mang con rắn về nhà.

Hiện nay, cụ T. đã qua cơn nguy hiểm.

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, một số tài khoản đã đăng thông tin kèm số tài khoản của gia đình để kêu gọi hỗ trợ.

Bác sĩ Hà Sơn Bình, Trưởng khoa hồi sức - tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Huỳnh T., được chuyển từ một bệnh viện ở Quảng Nam ra trong tình trạng đã có dấu hiệu nhiễm độc do rắn cắn.

"Khi nhập viện, bệnh nhân chưa hôn mê nhưng có biểu hiện loạng choạng, vết cắn sưng lớn và bắt đầu rối loạn do độc tố. Ngay sau đó, chúng tôi sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn để điều trị", bác sĩ Bình cho hay.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy cụ ông vẫn giữ chặt rắn hổ mang dù đang bị cắn.

Sau khi được truyền huyết thanh, tình trạng bệnh nhân cải thiện nhanh chóng. Hiện cụ đã tỉnh táo, có thể giao tiếp, các biểu hiện rối loạn giảm rõ rệt và đang tiếp tục được theo dõi.

Theo bác sĩ, việc được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng" giúp quá trình điều trị thuận lợi. Nếu chậm trễ, nọc độc có thể gây hoại tử nặng, thậm chí phải cắt bỏ chi.

Xử trí đúng khi bị rắn cắn, tránh biến chứng nặng Bác sĩ Hà Sơn Bình cho biết thời gian gần đây, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc liên tục tiếp nhận các trường hợp bị rắn cắn, có ngày vài ca. Một số bệnh nhân nhập viện sớm nên vết cắn chỉ sưng nhẹ. Tuy nhiên, cũng có người đến muộn, vùng tổn thương sưng nề lớn, thậm chí hoại tử. Theo bác sĩ Bình, tùy loại rắn và mức độ nhiễm độc, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Đến nay, phần lớn bệnh nhân được điều trị đều ổn định và xuất viện. Các bác sĩ nhận định thời tiết mưa nhiều, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn rời hang tìm nơi khô ráo, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với con người. Chúng thường ẩn trong các đống gỗ, tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước tràn vào nhà. Tại miền Trung, những loài rắn độc thường gặp gồm rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang đất, rắn cạp nia… Nọc độc của chúng có thể gây chảy máu nặng, hoại tử, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh và xử trí đúng cách để hạn chế nọc độc lan nhanh. Nạn nhân nên nằm yên, hạn chế cử động, đồng thời cố định chi bị cắn bằng nẹp. Không nên garo, rạch vết thương, hút nọc độc hoặc đắp lá thuốc, vì những cách làm này có thể gây nhiễm trùng, khiến vết thương nặng hơn. Trong điều kiện cho phép, có thể rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch và xà phòng, sau đó băng lại bằng gạc sạch, rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Bác sĩ cũng lưu ý, không nên cố gắng bắt hoặc giết rắn vì rất nguy hiểm, dễ khiến nạn nhân bị tấn công thêm.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

