Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc sau khi xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm

Cặp vợ chồng ở Florida được cứu thoát khỏi chiếc xe chìm dưới kênh sau vụ va chạm.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/9 (giờ địa phương) trên Tuyến đường 714, một khu vực hẻo lánh thuộc Tây Bắc Quận Martin, Florida, Mỹ.
Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin, chiếc xe của cặp vợ chồng bị một chiếc xe khác đâm vào. Lực va chạm mạnh đã khiến xe của họ mất lái, lao ra khỏi đường, lộn ngược và chìm xuống một con kênh. Đáng nói, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
May mắn thay, người phụ nữ đã kịp thời với lấy điện thoại và gọi 911. Trong đoạn ghi âm cuộc gọi được công bố, giọng nói hoảng loạn của cô vang lên: "Làm ơn! Chúng tôi cần anh!".
Người phụ nữ sau đó giải thích tình hình: "Vâng! Chiếc xe đang chìm". Khi người điều phối hỏi mực nước đã cao đến đâu, cô trả lời: "Nước ngập đến bụng tôi".
Cảnh sát giải cứu cặp vợ chồng khỏi chiếc xe chìm dưới kênh sau vụ va chạm
Cuộc gọi tiếp tục trong sự tuyệt vọng khi chiếc xe hết điện, không thể mở cửa hay cửa sổ. "Chúng ta không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa!" cô cầu xin, giọng như sắp khóc. Khoảng 10 phút sau, cuộc gọi bị ngắt, cặp đôi không thể cung cấp chính xác vị trí của mình.
Cuộc giải cứu nghẹt thở
Mặc dù ban đầu gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các nạn nhân do trời tối và chiếc xe bị chìm, các sĩ quan cảnh sát vẫn không bỏ cuộc.
Đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy các sĩ quan di chuyển qua vùng nước ngập đến thắt lưng, băng qua những bụi cây rậm rạp theo hướng có tiếng còi. Khi tiếp cận được chiếc xe, họ đã nhanh chóng đập vỡ cửa sổ và kéo cặp đôi ra khỏi chiếc xe đang chìm, đưa họ đến nơi an toàn.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin ca ngợi hành động dũng cảm của các sĩ quan: "Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy các chiến binh của chúng tôi đã làm việc nhanh chóng và liều mạng sống của mình để cứu người khác".
Cả hai nạn nhân đều bị thương nhưng dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn. Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm chiếc xe đã gây ra vụ tai nạn.
Tác giả: Quốc Tiệp
Nguồn tin: nguoiduatin.vn