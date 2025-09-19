Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc sau khi xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm

Your browser does not support the video tag.

Cặp vợ chồng ở Florida được cứu thoát khỏi chiếc xe chìm dưới kênh sau vụ va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/9 (giờ địa phương) trên Tuyến đường 714, một khu vực hẻo lánh thuộc Tây Bắc Quận Martin, Florida, Mỹ.

Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Martin, chiếc xe của cặp vợ chồng bị một chiếc xe khác đâm vào. Lực va chạm mạnh đã khiến xe của họ mất lái, lao ra khỏi đường, lộn ngược và chìm xuống một con kênh. Đáng nói, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

May mắn thay, người phụ nữ đã kịp thời với lấy điện thoại và gọi 911. Trong đoạn ghi âm cuộc gọi được công bố, giọng nói hoảng loạn của cô vang lên: "Làm ơn! Chúng tôi cần anh!".

Người phụ nữ sau đó giải thích tình hình: "Vâng! Chiếc xe đang chìm". Khi người điều phối hỏi mực nước đã cao đến đâu, cô trả lời: "Nước ngập đến bụng tôi".

Cảnh sát giải cứu cặp vợ chồng khỏi chiếc xe chìm dưới kênh sau vụ va chạm